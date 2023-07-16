خبرگزاری مهر ، گروه استانها- فاطمه حسینی: بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که بخش عمدهای از آمار اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و توسعه اقتصادی کشور در گرو رونق آن است.
ازنا قطب تولید لوبیای کشور
شهرستان ازنا با دشتها و زمینهای حاصلخیز و قرارگرفتن در دامنه اشترانکوه و بهرهمندی از منابع آبی این رشتهکوه از ظرفیت بالایی در زمینه کشاورزی برخوردار است بهگونهای که در هر سال زراعی تعدادی از کشاورزان نمونه استان و کشور از این شهرستان انتخاب میشوند.
کشت و تولید لوبیا بهعنوان یکی از محصولات کشاورزی در شهرستان ازنا از رونق خاصی برخوردار است بهگونهای که میتوان از این شهرستان بهعنوان قطب تولید لوبیا در کشور نام برد.
شرایط آبوهوایی مناسب، انجام کشت بهصورت مکانیزه و استفاده از بذر اصلاح شده سبب شده کشاورزان شهرستان ازنا مقام اول تولید لوبیا در کشور را به خود اختصاص دهند.
برند شهرستان ازنا لوبیا است
محمدرضا فاتحی فرماندار ازنا در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین مزیتهای این شهرستان حوزه کشاورزی است، بیان داشت: شهرستان ازنا، قطب تولید لوبیای کشور بهحساب میآید.
در حال حاضر لوبیای شهرستان ازنا با برند استانهای دیگر به فروش میرسد وی با اشاره به اینکه برند شهرستان ازنا، لوبیا است، گفت: امیدواریم بتوانیم با ایجاد صنایع بستهبندی شاهد توسعه و رونق این محصول در شهرستان باشیم.
فرماندار ازنا، ادامه داد: در حال حاضر لوبیای شهرستان ازنا با برند استانهای دیگر به فروش میرسد، این ضعف ما است که نتوانستهایم این محصول را برند سازی کنیم، امیدواریم باهمت لازم لوبیای ازنا را به نام خود شهرستان ازنا به فروش و صادر کنیم.
جشنواره ملی حبوبات برگزار میشود
فاتحی با بیان اینکه با برنامهریزیهای صورتگرفته قرار است که جشنواره حبوبات در شهرستان ازنا برگزار شود، عنوان کرد: در این راستا برای اولینبار جشن برداشت محصول لوبیا را در شهرستان ازنا برگزار خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه این جشنواره بهصورت ملی در شهرستان ازنا برگزار میشود، گفت: این جشنواره در شهریورماه امسال در ازنا برگزار خواهد شد.
کشت ۱۴ هزار هکتار لوبیا در لرستان
سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با بیان اینکه ازنا بیشترین سطح زیر کشت لوبیای استان را دارد، اظهار داشت: نیاز داریم که ضریب دانش فنی را در کل بخش کشاورزی بالا ببریم.
وی با بیان اینکه تأکید ما این است که اقداماتی که در مزارع نمونه و الگو انجام میگیرد، در سطح سایر مزارع نیز عملیاتی شود، عنوان کرد: حدود ۱۴ هزار هکتار از اراضی لرستان زیر کشت لوبیا رفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تولید لوبیا در سطح هر هکتار در لرستان حدود دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرم است، گفت: این در حالی است که در مزارع نمونه استان بین پنج تا پنج و نیمتن نیز بوده است.
شاهرخی، گفت: لرستان پس از استان فارس بیشترین سطح زیر کشت لوبیا در کشور را دارد.
بنابراین گزارش، باتوجهبه این ظرفیتها و قطب تولید لوبیا در کشور عدم وجود صنایع تبدیلی و بستهبندی در شهرستان ازنا باعث انتقال این محصول به شهرهای مجاور و دیگر نقاط کشور شده است.
این در حالی است که میتوان با ایجاد صنایع تبدیلی و بستهبندی و مراکز خرید رسمی، از این ظرفیت نهایت استفاده را برد و بخشی از مشکل بیکاری در شهرستان ازنا را نیز بهبود بخشید.
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