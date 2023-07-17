به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات مردم روستای امام آباد از توابع بخش کاکی اظهار داشت: برای اولین بار اعتبارات عمرانی بخش کاکی رشد چند برابری پیدا کرده است که نشان از اهمیت دولت ایران قوی به مردم بخش کاکی است.

فرماندار دشتی افزود: در ۴۴ سال انقلاب شاهد توسعه شهرها و روستا هستیم و علی رغم همه مشکلات و کمبودها ولی مردم پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

بحرانی با بیان اینکه مردم لایق بهترین خدمات هستند، بیان کرد: دولت تلاش دارد مشکلات آب مردم در سطح روستاها به حداقل برسد و در همین راستا با اجرای طرح جهاد آبرسانی مشکل آب روستاها مرتفع می‌شود.

فرماندار دشتی گفت: مشکل آب روستای امام آباد بعد از سالیان سال در دولت ایران قوی تا دو هفته دیگر به طور کامل حل می‌شود.

وی تاکید کرد: مشکل سند زمین‌های مالکیت منازل مردم در این روستا در حال رفع شدن هستند و اعتبار لازم برای تکمیل زمین چمن ورزشی روستا اختصاص داده شده است.