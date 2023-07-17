مطالبه و رصد از مدیران و دانشگاهیان برای رعایت قوانین حجاب و عفاف

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های سازمان بسیج اساتید درباره حجاب و عفاف گفت: در رابطه با حجاب و عفاف یک هیئت اندیشه‌ورز داریم که در این هیات موضوعات مختلف عفاف و حجاب، جنبه‌های دینی و احکام الهی که در این زمینه وجود دارد، قوانین، مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین زمینه بحث می‌شود.

وی ادامه داد: در رابطه با عفاف و حجاب بیشتر بحث‌های ایجابی را دنبال می کنیم، به عنوان مثال همایش الگوی سوم زن مسلمان، سال گذشته برگزار شد امسال نیز برگزار می‌شود که الگوسازی از زن مسلمان است.

رئیس سازمان بسیج اساتید افزود: معرفی محسنات آثار حجاب و عفاف و همچنین آثار مخرب بی حجابی و بی عفتی در راستای موضوعات ایجابی پیگیری می شود و همچنین مطالبه و رصد از مدیران و دانشگاهیان برای رعایت قوانین و مقررات در این رابطه موضوع دیگری است که دنبال می کنیم.