هیئات مذهبی باید تبدیل به کانون تبلیغ و تبیین شوند

به گزارش خبرنگار. مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی پیش از ظهر دوشنبه در همایش راهبران تبیین که در امامزاده سید عباس (ع) بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: خیمه اباعبدالله همچنان پابرجا بوده و معیار تشخیص حق و باطل و نماد مبارزه با ظلم است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: دستگاه امام حسین (ع) آنقدر قدرت دارد که امام خمینی با این مکتب انقلاب اسلامی را برپا کرد و بعد در جنگ تحمیلی و فتنه‌ها با همین رویکرد پیروز شدیم.

وی با اشاره به جنگ تمدنی موجود بین اسلام و کفر، افزود: علی رغم اینکه فشارها وجود دارد اما تمدن غرب نتوانسته نام امام حسین را از زبان مردم بردارد.

عزت زمانی تصریح کرد: قیام امام حسین برای تبیین و تبلیغ با هدف زنده نگه داشتن اسلام بود؛ اکنون نیز با همین رویکرد باید تبلیغ صورت گیرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: اسلام دین گفتگو و بیان است و چه ظرفیتی بالاتر از هیأت برای بیان این موضوعات است؟ هیأت بستر را برای پذیرش حرف حق فراهم می‌کند.

وی محرم را بهترین فرصت برای بیان حرف حق اسلام دانست و افزود: هیأت کانون جهاد تبیین است لذا باید فکر کنیم که چطور مخاطب را در جهاد تبیین درگیر کنیم.

عزت زمانی با تاکید بر اینکه روضه‌های خانگی بانوان ظرفیت ویژه برای تبیین است، گفت: بانوان باید نقش خود را در وسط میدان تبلیغ ایفا کنند؛ این افراد می‌توانند به راحتی حرف امام حسین را به راحتی به آن دختر نوجوان رساند.

وی افزود: هیأت را باید تبدیل به کانون جهاد تبیین کنیم و بدانیم کدام حرف سیدالشهدا را می‌خواهیم به مخاطب خود ارائه دهیم.

عزت زمانی خاطرنشان کرد: نخبگان هیأت باید دور هم نشسته و حرفی که بناست به مخاطب اعلام شود را شناسایی کنند و برای انتقال آن برنامه‌ریزی کنند.