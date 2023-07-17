۱۴ نقطه حادثه خیز در جاده چالوس شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه عمران راه، جاده چالوس به عنوان چهارمین جاده زیبای جهان و محور اصلی تردد به استان مازندران و از محورهای گردشگر پذیر به سمت شمال در این دولت نگاه ویژه ای به آن شده است.

وی ادامه داد: در جاده چالوس ۱۴ نقطه حادثه خیز شناسایی شد که در سفر ریاست جمهور بابت در این زمینه گزارش ارائه شد که به وزیر راه و شهرسازی دستور دادند تا در این زمینه اقدام شود و با جدیت کار ایمن سازی جاده دنبال و پیگیری شود.

احداث و تکمیل زیرساخت‌های شهرستان چالوس در زمره قطعه پنجم آزاد راه تهران _شمال

قاسمی بیان داشت: در بحث آزاد راه تهران – شمال که یک پروژه ملی است دولت اقدامات ویژه ای انجام داده و شاهد بهره برداری قطعه ۲ به طول ۲۳ کیلومتر و تسریع در احداث قطعه ۳ به طول ۵۳ کیلومتر هستیم.

فرماندار چالوس اضافه کرد: احداث و تکمیل زیرساخت‌های شهرستان چالوس باید در زمره قطعه ۵ آزاد راه تهران _شمال قرار گیرد و از هم اکنون وزارت راه و شهرسازی تدابیر و برنامه ریزی در این مورد را در دستور کار قرار دهد.

قاسمی افزود: این مطالبه را در شورای ترافیک راهبری استان مازندران مطرح کرده‌ایم که با استقبال استاندار روبرو شده و پیگیری‌ها برای تحقق و عملیاتی کردن آن را ادامه می‌دهیم.

فرماندار چالوس بیان کرد: در حوزه مسائل زیر ساختی شهرستان چالوس در موضوع گاز رسانی به روستاهای بالادست مرزن آباد جلسات خوبی برگزار شد و تصمیمات خوبی هم گرفته شد و خوشبختانه اکنون شاهد تسریع در انجام عملیات در این حوزه هستیم و در همین راستا امسال شاهد گازرسانی به ۱۱ روستای کوهستانی بخش مرزن آباد خواهیم بود و در سال آتی هم به ۱۰ روستا گاز رسانی خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان چالوس گفت: در موضوع مسائلی همچون آب که یکی از مشکلات اساسی در شهرستان محسوب می‌شود پیگیری و اقداماتی صورت گرفته تا مشکلات آب شرب کاهش یابد، اما وقتی شاهد حضور مسافران بیشتری در این شهرستان هستیم مشکلات خود را در این بخش نشان می‌دهد که نیاز به برنامه ریزی اصولی از سوی اداره آب است و در این زمینه جلساتی هم برگزار شده است و مکاتباتی هم با وزیر نیرو صورت گرفت و مساله آب شرب شهرستان با جدیت پیگیری خواهد شد.

توسعه عمرانی، شهری و گردشگری چالوس

قاسمی گفت: در حوزه گردشگری توسط بخش خصوصی، مجموعه نمک ابرود و همچنین شهرداری‌های چالوس، هچیرود اقدامات خوبی از جمله پیاده روسازی و جاده ساحلی صورت گرفته و شهرداران چالوس و هچیرود و مرزن اباد عملکرد و فعالیت‌های خوبی در موضوع تملک و آزادسازی انجام دادند که شهروندان استقبال خوبی از طرح‌های این چنینی داشتند.

فرماندار چالوس بیان داشت: در حوزه شهرک صنعتی با توجه به شعار سال بازدیدها و جلساتی برگزار می‌شود تا مشکلات آن بخش مرتفع شود و اکنون شاهد فعالیت‌هایی در شهرک صنعتی و واحدهای صنعتی مستقر در آن هستیم اما بعضی از مشکلات این حوزه باید با تدابیر شرکت شهرک‌های صنعتی استان و دستگاه‌های دیگر ویژه رسیدگی و مرتفع شود.

وی گفت: شهرستان چالوس یکی از شهرستانهای ویژه استان در حوزه گردشگری است و ما در همه ایام سال با توجه به کاهش ساعت تردد از تهران به چالوس شاهد حضور پرشمار مسافرین هستیم و لذا ضروری است دستگاه‌های اجرایی استان نگاه و خدمات خود در این شهرستان را افزایش دهند.

مجمع خیرین سلامت چالوس پیشگام در سازندگی و عمران در بخش سلامت

فرماندار همچنین نقش و تلاش‌های مجمع خیرین سلامت و مجامع این چنینی در چالوس را ستودنی دانست و افزود: در سال گذشته مجمع خیرین سلامت با کمک ۲۰ میلیارد تومان به ساخت و بهره برداری مرکز جامع سلامت هچیرود کمک کرد.

فرماندار چالوس در ادامه تاکید کرد: این مجمع در سال جاری هم کمک به ساخت و بهره برداری آنژیوگرافی در بیمارستان طالقانی را کلید زد و پیگیر کار است.

قاسمی نقش خیرین چالوس در بخش سلامت، آموزش و پرورش و ساخت و تجهیز مدارس، احداث و تکمیل مصلی و احداث و تجهیز ساختمان برای محرومین را حائز اهمیت و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.