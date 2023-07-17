به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری صبح دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر اسوه‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی ایران هستند، گفت: معرفی شخصیت جامع شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر به نسل کنونی ضرورتی غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه جاذبه‌های مادی و عناوین دنیوی هیچگاه شهدای هشتم شهریور را از ساده‌زیستی و خدمت به مردم باز نداشت، اظهار کرد: معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از شهید رجایی به‌عنوان شخصی که از زمان دست‌فروشی تا ریاست جمهوری تغییری در او ایجاد نشد یاد کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی شهید رجایی را بسیار آموزنده دانست و تصریح کرد: منش دولت شهیدان رجایی و باهنر به ملت ایران درس مقاومت داده است؛ شهید رجایی معتقد بود اگر آمریکا و همفکرانش به ما بگویند سازش کنید تا به شما گندم بدهیم؛ ما یک نان را ۳۶ میلیون نفری خواهیم خورد ولی زیر بار ذلت نخواهیم رفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه ایمان و اعتقاد راسخ شهیدان رجایی و باهنر به امام و امت، چراغ راه آنان برای رسیدن به مقصد و قرب الهی بود، بیان کرد: عمر کوتاه و ۲۸ روزه ریاست جمهوری شهید رجایی، آثار و برکات فراوانی بر جا گذاشت و چهره کریه منافقین را رسوا کرد.

وی، خدمت به محرومان و تکریم مستضعفان را یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های شهید رجایی عنوان کرد و افزود: قانون حمایت از سالمندان و روستاییان به همت شهید رجایی تهیه و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرایی شد و اکنون طرح شهید رجایی یکی از مهم‌ترین برکات نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه در باور شهیدان رجایی و باهنر، ولایت فقیه جوهر انقلاب اسلامی بود، گفت: تبعیت و پیروی عملی و محض از فرامین حضرت امام (ره) در سیره این شهیدان والامقام کاملاً مشهود است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، ویژگی ولایت‌پذیری شهید رجایی را موجب عداوت ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور وقت دانست و اظهار کرد: بنی‌صدر، شهید رجایی را فردی غیرمتخصص و فاقد صلاحیت برای نخست وزیری می‌دانست و دولت او را مصیبتی بالاتر از جنگ ایران و عراق برمی‌شمرد.

وی به واکنش معمار کبیر انقلاب اسلامی در برابر عداوت و تهمت‌های بنی‌صدر اشاره کرد و افزود: امام راحل (ره) همواره ضمن دفاع از شهید رجایی، عقل ایشان را از عملش بیشتر می‌دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه نفوذی‌ها در طول ۴۴ سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی ضربه‌های سنگینی را بر پیکره نظام اسلامی وارد ساختند، تصریح کرد: عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، شخصی نفوذی به نام مسعود کشمیری دبیر وقت شورای امنیت ملی بود که در دستگاه اجرایی کشور نفوذ کرده بود.

در پایان این نشست ۱۰۱ مصوبه به منظور بزرگداشت باشکوه یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به تصویب اعضای ستاد رسید.