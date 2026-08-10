تقارن هفته وحدت با دولت فرصت مناسبی برای تقویت وحدت دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید ضمن تسلیت فرارسیدن سالگرد رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد(ص) و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام رضا(ع)، گفت: ملت بزرگ ایران با حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی اربعین حسینی و آیین جاماندگان اربعین، حماسه‌ای ماندگار خلق کردند و یک بار دیگر اوج ولایت‌مداری و عشق عمیق خود به ائمه اطهار(ع) را به نمایش جهانیان گذاشتند.

وی با گرامیداشت «روز خبرنگار» و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران و عکاسان خبری همواره همدل و همگام مردم شریف ایران در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی حاضر هستند و نقش اثرگذاری را با ثبت و انعکاس حماسه‌های ملت سرافراز ایران ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام اشجری به تشکیل ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید به ریاست وزیر محترم آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: ستاد استانی بزرگداشت دولتمردان شهید نیز با تولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان تشکیل شده و دستورالعمل و برنامه‌های پیشنهادی به دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ گردیده است.

‌ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تغییر نام ستاد بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید در سال جاری، تصریح کرد: علاوه بر رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) که در برهه‌ای رئیس جمهور ایران بودند، شهیدان محمدعلی رجائی، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر، مصطفی چمران، جواد تندگویان، سرتیپ خلبان موسی نامجو، سرتیپ خلبان جواد فکوری، سیدموسی کلانتری، امیر دریابان علی شمعخانی، امیر سرلشگر عزیز نصیرزاده، شهید حسن عباسپور، محمود قندی، رحمان دادمان، علی لاریجانی، حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، امیر عبداللهیان، کمال خرازی، محمدعلی فیاض‌بخش و فریدون عباسی، ۱۹ شهید گرانقدر دولتمردان شهید هستند.

وی با بیان اینکه مراسم و برنامه‌های هشتم شهریور سال جاری با پاسداشت قائد شهید امت اسلامی و بزرگداشت یاد و خاطره ۱۹ دولتمرد شهید با محوریت شهیدان رجایی و باهنر برگزار می‌گردد، گفت: شهیدان رجایی و باهنر با خدمت صادقانه به مردم تا پای جان بر عهد خود ایستادند تا انقلاب اسلامی حفظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با تاکید بر اینکه شهیدان رجایی و باهنر، اسوه و الگویی برای همه دولتمردان تراز انقلاب اسلامی هستند، اظهار کرد: تبیین سیره شهدای انقلاب اسلامی برای نسل جوان از ضرورت‌های جامعه امروز است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به تقارن هفته دولت با هفته وحدت اشاره کرد و افزود: همزمانی سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر با خجسته سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، فرصت مناسبی برای بهره‌مندی از ظرفیت این دو مناسبت به منظور تقویت انسجام ملی و وحدت دینی است.

وی از برگزاری مراسم محوری بزرگداشت دولتمردان شهید با سخنرانی یکی از چهره‌های شاخص ملی در مصلای امام خمینی شهر رشت خبر داد و اظهار کرد: همچنین مراسم ویژه‌ای به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهید سرتیپ خلبان موسی نامجو (وزیر دفاع) از دولتمردان گیلانی شهید، در شهرستان بندرانزلی برگزار خواهد شد.

در پایان، ۱۲۹ پیشنهاد توسط اعضای ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید استان گیلان به تصویب رسید.