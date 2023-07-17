به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ساوری اظهار کرد: طبق ماده سه آئیننامه هیئت دولت هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیرمنقول تاریخی، فرهنگی ابنیه و بافتهای تاریخی توسط سرمایهگذاران و بهرهبرداران آثار تاریخی به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاران و بهره برداران آثار تاریخی با تأیید وزارت میراث فرهنگی میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند، ادامه داد: این اداره کل آمادگی خود را برای حمایت از سرمایهگذاران در حوزه میراث فرهنگی و معرفی آنان به اداره کل امور مالیاتی اعلام میکند.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به اینکه استفاده از مواد این آئیننامه فرصت مناسبی برای ساماندهی و مرمت بناهای تاریخی است، گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی ضمن مشارکت در پروژه حفظ و نگهداری از میراث ارزشمند تاریخی، فرصت مناسبی برای مرمت و ساماندهی ملک اجدادی آن دسته از مؤدیان مالیاتی است که ممکن است خود وارث و یا مالک یک بنای تاریخی باشند.
ساوری اظهار کرد: با توجه به وجود بافت تاریخی ارزشمند شهرهای گرگان و گمیشان و همچنین روستاهای دارای بافت تاریخی با ارزش مانند شاهکوه و زیارت در شهرستان گرگان، ساسنگ در مینودشت و فارسیان در آزادشهر، همه مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی میتوانند برای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در راستای این آئین نامه اقدام کنند.
نظر شما