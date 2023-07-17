امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۶ تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف و کسبه است و این مهلت دیگر قابل تمدید نیست.
وی گفت: اظهارنامههای مالیاتی اجاره املاک و اظهارنامههای اشخاص حقوقی و شرکتها نیز تا ۳۱ تیرماه است و مزایای قانونی برای این افراد در نظر گرفته شده است و اگر این اظهارنامهها تسلیم نشود، جریمههای قانونی شامل آنها خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران اضافه کرد: غرب استان تهران مقام دوم استفاده از تبصره ۱۰۰ در کشور را کسب کرد، تبصره ماده ۱۰۰ یک مالیات مقطوعی است، که سازمان امور مالیاتی هرسال به اشخاص حقیقی پیشنهاد میکند، که میتوانند، از این مقدار مقطوع بدون نگهداری اسناد و مدارک و اظهار نامه را ارائه دهند، استفاده کنند.
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