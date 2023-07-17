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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

رئیس بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) ساری:

سالانه ۶۶۰۰ آنژیوگرافی در بیمارستان قلب ساری انجام می شود

سالانه ۶۶۰۰ آنژیوگرافی در بیمارستان قلب ساری انجام می شود

ساری- رئیس بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) ساری گفت: سالانه بیش از هزار و ۳۰۰ فقره جراحی قلب باز و شش هزار و ۶۰۰ مورد آنژیوگرافی در این بیمارستان انجام می شود.

محمدعلی حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سالیانه بیش از هزار و ۳۰۰ جراحی قلب باز و حدود شش هزار و ۶۰۰ مورد آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در این مرکز انجام می‌شود، افزود: همچنین ۴۰۰ مورد خدمات الکتروفیزیولوژی در این بیمارستان در حال انجام است.

وی ادامه داد: این مرکز درمانی در زمینه‌های مختلفی مانند رشته‌های فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی، اکوکاردیوگرافی، اینترونشنال، کاردیولوژی، جراحی قلب و درمان نارسایی قلب در حال ارائه خدمت است.

حسینیان با بیان اینکه گردشگری سلامت نقش بسزایی در ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی دارد، افزود: استان مازندران با توجه به جاذبه‌های گردشگری و همچنین اکو توریسم می‌تواند مقصد بسیار جذابی برای جلب گردشگران خارجی باشد.

کد مطلب 5838929

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