سالانه ۶۶۰۰ آنژیوگرافی در بیمارستان قلب ساری انجام می شود

محمدعلی حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سالیانه بیش از هزار و ۳۰۰ جراحی قلب باز و حدود شش هزار و ۶۰۰ مورد آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در این مرکز انجام می‌شود، افزود: همچنین ۴۰۰ مورد خدمات الکتروفیزیولوژی در این بیمارستان در حال انجام است.

وی ادامه داد: این مرکز درمانی در زمینه‌های مختلفی مانند رشته‌های فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی، اکوکاردیوگرافی، اینترونشنال، کاردیولوژی، جراحی قلب و درمان نارسایی قلب در حال ارائه خدمت است.

حسینیان با بیان اینکه گردشگری سلامت نقش بسزایی در ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی دارد، افزود: استان مازندران با توجه به جاذبه‌های گردشگری و همچنین اکو توریسم می‌تواند مقصد بسیار جذابی برای جلب گردشگران خارجی باشد.