رمال اینستاگرامی در کرج دستگیر شد

سرهنگ محمد نادر بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس فتای استان در حین رصد فضای مجازی به یک صفحه اینستاگرامی که اقدام به تبلیغ رمالی از طریق تسخیر قلب و روح می‌کرد، مواجه و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: در ادامه با انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری اقدامات فنی، گرداننده این صفحه اینستاگرامی که یک شهروند ساکن شاهین ویلای کرج بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این شخص که یک زن ۲۵ ساله بود، دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه با تشکیل پرونده متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان و کاربران عزیز اینترنتی در نظر داشته باشند که نباید به هیچ وجه به تبلیغات اغوا کننده صفحات و کانال‌های اینترنتی اعتماد کنند.