هشدار هواشناسی: وزش باد شدید یکشنبه در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران هشدار سطح زرد شماره ۴۷ را به دلیل افزایش وزش باد در این استان صادر کرد.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران، این هشدار از روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه آغاز و در همان روز پایان مییابد.
بر اساس این گزارش، در مناطق مرکزی، نیمه غربی و جنوبی استان در بعضی ساعتها شاهد وزش باد شدید و در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهیم بود.
این هشدار مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی استان تهران را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی را در پی داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان و شهر تهران وجود دارد و امکان انتقال موقت گردوخاک از استانهای همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان نیز پیشبینی میشود.
هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرد در عبور و مرور جادهای، بهویژه در جادههای کوهستانی، احتیاط کنند، از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند و از استقرار در تأسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها خودداری کنند.
بر اساس این توصیهها، از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیمای سبک و همچنین تردد و توقف در کنار درختان و سازههای ناتمام باید اجتناب شود؛ همچنین لازم است پوشش گلخانهها مستحکم شده و در انجام امور عمرانی احتیاط لازم صورت گیرد.
هواشناسی استان تهران همچنین از شهروندان خواست در مناطق متأثر از گردوخاک از ماسک بهداشتی استفاده کنند و در طبیعتگردی و کوهنوردی احتیاط کرده و ترجیحاً از صعود به قلهها و ارتفاعات بالادست خودداری کنند.
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