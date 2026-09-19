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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

رسانه کروات: محبی هنوز آماده نیست، اما ارزش صبر کردن را دارد

رسانه کروات: محبی هنوز آماده نیست، اما ارزش صبر کردن را دارد

رسانه کروات با تمجید از عملکرد محمد محبی در پیراهن رییکا، تأکید کرد این بازیکن ایرانی با وجود به ثمر رساندن نخستین گل خود برای این تیم، هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رییکا که محمد محبی وینگر ایرانی را در ترکیب خود دارد در جام حذفی کرواسی موفق شد وِربوِتس را با نتیجه ۶ بر صفر شکست دهد. محبی در این بازی و برای اولین بار موفق شد برای تیم جدیدش گلزنی کند و گل سوم تیمش را به ثمر رساند و حالا امیدوار است که در بازی فردا مقابل هایدوک در لیگ کرواسی هم بتواند باعث پیروزی تیمش شود.

رسانه کرواسی «jutarnji» در رابطه با عملکرد محبی در آخرین بازی رییکا نوشت: محمد محبی نمایش مثبتی از خود ارائه داد. این بازیکن ایرانی هنوز به آمادگی کامل نرسیده و این موضوع در ادامه مسابقه نیز مشخص شد جایی که یک موقعیت بسیار خوب را از دست داد. با این حال نخستین گل او با پیراهن رییکا می‌تواند ارزشی فراتر از افزایش اختلاف به سه گل داشته باشد.

محبی پس از پاس دووتاک به‌خوبی به فضای پشت مدافعان حمله کرد و با پای چپ، با آرامش توپ را به گل تبدیل کرد. او در جریان بازی در ترکیب‌های تیمی نیز مشارکت داشت، به عمق می‌زد و نشان داد می‌تواند عنصر مستقیم‌تری در خط حمله رییکا باشد؛ ویژگی‌ای که این تیم در حال حاضر به اندازه کافی در اختیار ندارد.

محبی هنوز به ریتم، آمادگی و تداوم لازم نرسیده است اما عملکرد او به اندازه‌ای امیدوارکننده بوده است. محبی هنوز بازیکنی کامل و آماده نیست اما نشانه‌هایی از توانایی‌های او دیده می‌شود و می‌توان تصور کرد پس از رسیدن به ریتم مناسب مسابقات، چه بازیکنی می‌تواند برای رییکا باشد.

کد مطلب 6951499
بهنام روان پاک

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