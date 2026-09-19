صلح و سازش ۸۴ میلیارد تومانی در شعب شورای حل اختلاف قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، گفت: در پی تلاشهای دلسوزانه و پیگیریهای مستمر اعضای شعب شورای حل اختلاف قم و با اختصاص وقت کافی برای گفتوگو، شنیدن مطالبات طرفین و ایجاد زمینه تفاهم، چهار پرونده مرتبط با مطالبه مهریه در شعب ۱۶ و ۶۱ شورای حل اختلاف قم به سازش منتهی شد.
رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: در شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف قم، دو پرونده مطالبه مهریه، مجموعاً به میزان ۲۰۵ سکه و با ارزش تقریبی ۴۲ میلیارد تومان، با تلاش و میانجیگری اعضای شعبه و برگزاری جلسات گفتوگو با طرفین، در مرداد ماه به سازش ختم شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی تصریح کرد: همچنین در شعبه ۶۱ شورای حل اختلاف قم، دو پرونده با موضوع مطالبه مهریه، مجموعاً به میزان ۲۰۴ سکه و با ارزش تقریبی ۴۲ میلیارد تومان، در مردادماه با تلاش اعضای شعبه و برقراری گفتوگو و تفاهم میان طرفین، به سازش انجامید.
رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: بر این اساس، مجموع ارزش مالی چهار پرونده منتهی به سازش در این دو شعبه، حدود ۸۴ میلیارد تومان بوده است؛ موضوعی که بیانگر ظرفیت مؤثر شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش، کاهش مراجعات و ورودی پروندهها به فرآیندهای قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: تلاش برای حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو، تفاهم و سازش، علاوه بر کاهش زمان و هزینههای رسیدگی، میتواند به حفظ روابط میان طرفین و پیشگیری از استمرار اختلافات نیز کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان خاطرنشان کرد: این دستاورد، نمونهای از نقش مؤثر و ظرفیتهای ارزشمند معاونت حل اختلاف دادگستری کل استان قم در توسعه فرهنگ صلح و سازش و کمک به تحقق عدالت از مسیر توافق و تفاهم است.
قم- رئیس کل دادگستری استان قم از تحقق صلح و سازش در چهار پرونده مرتبط با مطالبه مهریه در شعب ۱۶ و ۶۱ شورای حل اختلاف قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، گفت: در پی تلاشهای دلسوزانه و پیگیریهای مستمر اعضای شعب شورای حل اختلاف قم و با اختصاص وقت کافی برای گفتوگو، شنیدن مطالبات طرفین و ایجاد زمینه تفاهم، چهار پرونده مرتبط با مطالبه مهریه در شعب ۱۶ و ۶۱ شورای حل اختلاف قم به سازش منتهی شد.
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