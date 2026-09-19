بدعهدی اروپایی ها در تامین واکسن آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی، درباره تأخیر در تأمین واکسن آنفلوانزا گفت: تمامی اقداماتی که برای تأمین واکسن آنفلوانزا لازم بود از ماههای قبل انجام شده بود، اما تولید واکسن حتی در خارج از کشور نیز با تأخیر همراه شد.
وی افزود: یکی از دلایل تأخیر این است که سازمان جهانی بهداشت هر سال ویروسهای در گردش کشورهای مختلف را پایش میکند و بر اساس آن، ترکیب واکسن آنفلوانزای فصل آینده تعیین میشود. بنابراین لزوماً هر سال ممکن است یک سویه کاملاً جدید پیدا نشود به همین دلیل واکسن آنفلوانزا سالانه بهروزرسانی میشود، چون ایمنی ناشی از واکسن قبلی ممکن است با ویروسهای در گردش فصل جدید تطابق کمتری داشته باشد.
هاشمی با اشاره به تأثیر تحریمها بر تأمین واکسن آنفلوانزا، خاطرنشان کرد: تحریمها باعث شد که ما نتوانیم به راحتی سال قبل، سویه مورد نیاز را داشته باشیم. تمامی برنامهریزیهایی که انجام دادیم، یک مصداق بیرونی مثل حملونقل میتواند تمام معادلات را به هم بریزد. فرآیند تأمین از ماهها قبل آغاز شده بود، اما تأمین از یکی از منابع اصلی مطابق برنامه پیش نرفت و ما برای جبران این موضوع، منابع جایگزین را فعال کردیم.
وی در گفتگو با رادیو سلامت، به اقدامات انجام شده برای جبران تأخیر در تامین واکسن آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: برای برنامه دوم، از واکسنهای چینی تولیدکنندگان معتبر و همچنین از روسیه استفاده کردیم. شرکتهای اروپایی که قرار بود همکاری کنند، یکباره پشت ما را خالی کردند؛ لذا برنامه دوم را فعال کردیم. قرار است همین اواخر شهریور، حدود یک میلیون دوز برای معاونت بهداشتی وارد کنیم و در مهرماه نیز برای داروخانهها و دسترسی عمومی، واکسن موجود خواهد بود.
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