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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

ورود بیش از ۷۵۰ هزار دانشجوی جدید به دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف

ورود بیش از ۷۵۰ هزار دانشجوی جدید به دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف

معاون آموزشی وزیرعلوم از ورود ۱۴هزار دانشجوی دکتری، ۱۳۶ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد، ۴۵۰ هزار دانشجوی کارشناسی وبیش از ۱۵۰ هزار دانشجوی کاردانی به دانشگاه‌های وابسته به این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم گفت: سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، براساس تقویم آموزشی دانشگاه‌ها، از ۲۸ شهریور یا چهارم مهر آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با اعلام نتایج آزمون دکتری، ۱۴ هزار دانشجوی دکتری به جمع دانشجویان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم اضافه می‌شوند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در نیمه دوم مهر و پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد، حدود ۱۳۶ هزار دانشجوی جدید در این مقطع وارد دانشگاه‌ها خواهند شد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم آبان نیز با اعلام نتایج آزمون سراسری و آزمون‌های مرتبط، حدود ۴۵۰ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و بیش از ۱۵۰ هزار دانشجو در مقطع کاردانی به جمع دانشجویان اضافه می‌شوند.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: با وجود آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف آموزشی و دانشگاهی در جریان جنگ سال گذشته، فعالیت‌های علمی و آموزشی کشور متوقف نشد و چراغ علم و دانش روشن باقی ماند.

وی ادامه داد: امیدواریم دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید به محیط‌هایی برای فعالیت و پویایی علمی تبدیل شوند و ظرفیت علمی دانشجویان در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.

کد مطلب 6951556
زهرا سیفی

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