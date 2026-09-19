به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم گفت: سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، براساس تقویم آموزشی دانشگاهها، از ۲۸ شهریور یا چهارم مهر آغاز میشود.
وی ادامه داد: با اعلام نتایج آزمون دکتری، ۱۴ هزار دانشجوی دکتری به جمع دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم اضافه میشوند.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در نیمه دوم مهر و پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد، حدود ۱۳۶ هزار دانشجوی جدید در این مقطع وارد دانشگاهها خواهند شد.
وی ادامه داد: در نیمه دوم آبان نیز با اعلام نتایج آزمون سراسری و آزمونهای مرتبط، حدود ۴۵۰ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و بیش از ۱۵۰ هزار دانشجو در مقطع کاردانی به جمع دانشجویان اضافه میشوند.
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: با وجود آسیبهای واردشده به بخشهای مختلف آموزشی و دانشگاهی در جریان جنگ سال گذشته، فعالیتهای علمی و آموزشی کشور متوقف نشد و چراغ علم و دانش روشن باقی ماند.
وی ادامه داد: امیدواریم دانشگاهها در سال تحصیلی جدید به محیطهایی برای فعالیت و پویایی علمی تبدیل شوند و ظرفیت علمی دانشجویان در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.
نظر شما