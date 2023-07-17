ماموران پلیس راه کیف حاوی ۶۶۶ دلار را به صاحبش بازگرداندند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نوراله خادم رئیس پلیس راه تهران اظهار داشت: به مناسب برگزاری جشنواره شاه توت روستای سولقان، واحد گشت خودرویی پلیس راه تهران به سر اکیپی سرهنگ مظفر بخشی، حین گشت زنی در محور امامزاده داوود متوجه یک عدد کیف پول جیبی مردانه در حاشیه جاده شده و بلافاصله برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

وی افزود: در بررسی مأموران مشخص شد، کیف حاوی ۶۶۶ دلار و ۲۰ لیر ترکیه و تعدادی مدارک بانکی و هویتی است که بلافاصله با مالک آن تماس گرفته و کیف به مقر انتظامی انتقال یافت.

رئیس پلیس راه تهران افزود: کیف پیدا شده با حضور مالک در پاسگاه پلیس راه تهران - شمال، با تنظیم صورت جلسه‌ای تحویل مالک آن شد و صاحب کیف ضمن ابراز خرسندی با تقدیر و تشکر از مأموران وظیفه شناس، از این یگان خارج شد.

سرهنگ خادم ضمن تقدیر و تشکر از امانتداری و پاک دستی این مأمور وظیفه شناس، خاطرنشان کرد: صداقت و امانت داری در مسائل مادی و معنوی و ترویج این فرهنگ در آحاد جامعه، امری ضروری است، وجود کارکنان صالح در بدنه سازمان نه تنها موجب رشد و تعالی پلیس می‌شود بلکه سبب دلگرمی بیشتر مردم و افزایش سرمایه اجتماعی پلیس خواهد شد.