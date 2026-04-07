۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

پلیس بوشهری کیف حاوی ۳ میلیارد طلاجات را به صاحبش رساند

بوشهر- ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین انجام ماموریت پلیسی، کیف زنانه حاوی سه میلیارد ریال طلا را پیدا و به مالک تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکیپ گشت ماموران مبارزه با مواد مخدر هم راستا با ماموریت سازمانی خود با توجه به شرایط کنونی کشور و قرار گرفتن در وضعیت جنگی برای تامین امنیت مردم و پیشگیری از جرائم سرقت و هر گونه نا امنی اقدام به گشت زنی محسوس و نامحسوس می نمایند که در این رابطه متوجه یک کیف مشکی زنانه در خیابان عاشوری بوشهر شدند.

جهت بررسی کیف با رعایت همه موارد امنیتی وارد عمل شده و کیف را مورد بازرسی قرار داده که مشخص شد حاوی مقدار ۱۵ گرم طلا به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال و مقادیر مدارک هویتی و کارت های بانکی است.

با استعلام از سامانه های پلیس، مالک شناسایی پس از مراجعه به پلیس و ارائه مدارک هویتی، کیف به همراه همه محتویات تحویل وی شد .

