به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در حاشیه بازدید از نمایشگاه محله‌های اسلامی بسیج، گفت: امروز با یک رویش جدیدی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های بسیج روبرو شدم که در امتداد فداکاری‌ها، رشادت‌ها و جانبازی‌های بسیج است که در دفاع مقدس از خود نشان داد.

وی افزود: بسیج پس از دفاع مقدس تا به امروز هم این مجاهدت‌ها را امتداد داد و امروز بسیج نقطه‌ای قرار گرفته که جایگاه و شأن اوست.

سردار سلامی گفت: بسیج امروز کاملاً در متن مردم حضور دارد و با مشکلات مردم به ویژه اقشار مستضعف، درگیر است تا آن‌ها را حل کند. چرا که فلسفه وجودی بسیج مستضعفان حمایت از مستضعفان و محرومان و زدودن گردوغبار محرومیت و فقر از چهره مردم ما است.

سرلشکر سلامی با اشاره به نمایشگاه محله‌های اسلامی، بیان کرد: محله‌های اسلامی که امروز نمادهایی از آن در نمایشگاه حضور دارند واقعاً بارقه‌های امید را در دل مردم ما زنده نگه می‌دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که از این نمایشگاه بازدید کردم بسیار بیش از گذشته به آینده خودمان امیدوار شدم.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اعضای بسیج می‌توانند با تکرار الگوهای حاضر در نمایشگاه محله‌های اسلامی از مسجد به مسجد و محله به محله، همه محله‌ها را به محلی برای حاکمیت بخشیدن به ارزش‌ها و عواطف انسانی و اسلامی، تبدیل کنند.

وی افزود: انفاق، سبقت بر خیرات، کمک به ایتام و محرومان و همه جوانان، نجات جوانان ما از آسیب‌ها و حملات وحشیانه ابتذال غرب به آن‌ها جزو الگوهای محله‌های اسلامی هستند.

سرلشکر سلامی تصریح کرد: کلید حل بسیاری از مسائل جامعه ما در گروی تکرار، بسط و امتداد اتفاقاتی است که در نمایشگاه محله‌های اسلامی شاهد هستیم یعنی ایجاد محله‌های اسلامی در بستر پایگاه‌های مقاومت بسیج.

وی ادامه داد: امروز بسیج جوهر مردمی بودن خود را نشان داد و اثبات کرد نیرویی است که از متن و بطن مردم برخواسته و در متن مشکلات مردم حضور دارد.

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: بسیج تماشاگر مشکلات مردم نیست و مانند یک نجات غریق عمل می‌کند یعنی به کمک همه می‌شتابد. این احساس بسیار دل‌انگیز است.

وی افزود: شور و هیجان بسیج و پرچمداری روحانیان در مساجد و با بیرق‌داری نیروهای بسیج، این نیروها را زیرپوشش گرفته‌اند.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه علمای ما به شکل کاملاً میدانی پرچمدار حل مسائل مردم شده‌اند، تصریح کرد: علمای ما علاوه بر اینکه موعظه کرده و احکام و رسالت‌های الهی را تبلیغ می‌کنند، آن‌ها امروز در محلات و پایگاه‌های برای حل مسائل استانی پیشگام شده‌اند.

وی ادامه داد: ما با این حرکت هم دشمن را شکست می‌دهیم و هم به مردم خودمان امید می‌دهیم و در صحنه‌های مختلف پیروز می‌شویم.

فرمانده کل سپاه گفت: تهاجمی که دشمن به ما انجام می‌دهد یک جنبه کاملاً جهانی دارد. دشمن با همه ابزارها و امکانات اعم از امکانات رسانه‌ای، ارتباطی، سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و روانی به جنگ ملت ایران آمده است و یک جنگ ترکیبی علیه ملت ایران ترتیب داده است.

وی ادامه داد: جنگ ترکیبی علیه ملت ایران یک جنگ تمام عیار است. چرا که همه جوانب جنگ‌های گذشته را یکجا به صورت فشرده در خود دارد. بسیج خود را با این شرایط منطبق می‌کند که حرکت بزرگی است.

سرلشکر سلامی با اشاره به اهمیت بسیج در ناامیدی دشمن، تصریح کرد: بسیج و بسیجیان همه باید به حرکت در بیایند و مردم ایران باید با بسیج همکاری کنند تا ما همه امید دشمن رو به یأس و ناامیدی تبدیل کنیم.

وی افزود: به فضل الهی و با حضور همه نیروهای فداکار انقلاب به خصوص بسیج مستضعفان، در میدان شکست خورده و به بن‌بست برخورد کرده و راه نفوذ دشمن بسته شده است. این همان راهی است که باید تا رسیدن به پیروزی ادامه دهیم.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: کلیدها و فرمول‌های حل این مسئله، توسعه محلات اسلامی بر بستر پایگاه‌های مقاومت بسیج با مشارکت علما و برادران عزیز سپاه و بسیج است. همه مردم ان‌شاءالله در این مجموعه همکاری کنند.

سرلشکر سلامی خاطرنشان کرد: ما همه مشکلات سخت را به کمک مردم پشت سر گذاشتیم. جنگ یکی از پدیده‌های خطرناک بود که مردم با ورود از مسیر بسیج به میدان، موفق شدند تا سرانجام دشمن را عقب برانند و کشور را آزاد کرده و استقلال آن را تضمین کنند.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: موفقیت در جنگ جدید هم با مشارکت، همکاری و حضور همه مردم ممکن است. البته ما برای مردم در میدان پیش مرگی می‌کنیم و به استقبال خطر می‌رویم و برای این مردم فدا می‌شویم تا مردم بمانند.

وی افزود: مردم ما فداکار صبور و حق شناس هستند و دست همه مردم ایران را از اینجا می‌بوسم. افتخار می‌کنیم که سربازان و خادمان کوچک مردم هستیم.