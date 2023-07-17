اعلام آمادگی سازمان مرکزی تعاون روستایی در اجرای کشت قراردادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا هادربادی در پنجمین جلسه کشاورزی قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی اظهار کرد: این سازمان از ظرفیت‌های بزرگی برخوردار است و می‌تواند در اجرای کشت قراردادی مؤثر باشد.

وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور بیش از ۸ هزار تشکل، ۱۵۰۰ اتحادیه و تعاونی تولید و ۳ هزار تعاون روستایی، ۲۶ شرکت سهامی زراعی فعال و ۱۰ کشت و صنعت فعال در کشور دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها در کشت قراردادی استفاده کرد.

هادربادی ادامه داد: علاوه بر بسته حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، ما ظرفیت بزرگ انباری داریم و در حوزه مکانیزاسیون و بذر هم می‌توانیم برای کشت قراردادی انگیزه ایجاد کنیم.

وی در عین حال به طراحی سامانه کشت قراردادی اشاره کرد و گفت: از چند ماه پیش اتحادیه تعاونی تولید ما سامانه کشت قراردادی طراحی کرده و اکنون در مورد ذرت ایلام و خوزستان استفاده می‌شود و می‌تواند تسری به کل کشور پیدا کند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خاطرنشان کرد: ما چند برنامه با اولویت گندم آبی و کلزا در همه استان‌های کشور آماده کرده‌ایم و می‌توانیم در مورد این دو محصول با کمک شبکه تعاون روستایی در حوزه کشت قراردادی به عنوان مجری اقدام کنیم.