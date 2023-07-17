دلسوزان نظام در مسیر جهاد تبیین گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه معارفه اعضای مجمع جوانان شهرستان ساوجبلاغ که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم شکوفا کردن استعدادهای جوانان اظهار کرد: مدیران و خدمتگزاران باید ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه جوانان را شناسایی و با مطالعه و برنامه ریزی به بالفعل و شکوفا شدن آن کمک کنند.

وی بیان کرد: جوانان ما دارای انرژی‌های فشرده‌ای هستند و باید برایشان فضایی مناسب ایجاد کنیم تا جوانان فرصت عرض اندام و عرضه توانایی‌های خودشان را داشته باشند.

فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: این هدف را توانستیم تا حدودی با برگزاری جشنواره جوان برتر در این شهرستان محقق کنیم.

وی با بیان اینکه باورمان به حوزه جوانان باوری قلبی و استفاده از ظرفیت آنان باوری عینی است، تصریح کرد: جوانان می‌توانند با تشکیل اتاق فکر در حوزه‌های مختلف کمک کار مدیران شهرستان باشند.

البرزی بر امیدآفرینی برای مردم تأکید کرد و متذکر شد: هرکسی که به نظام و ولایت اعتقاد دارد و دلسوز آن است، باید در مسیر جهاد تبیین گام بردارد و برای مردم امیدآفرینی کند.

در پایان این نشست، احکام ۱۷ نفر از اعضای مجمع جوانان شهرستان ساوجبلاغ توسط فرماندار به آنها اعطا شد.