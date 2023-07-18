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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد فارس خبر داد؛

اختصاص ۱۳۶ میلیارد تومان بودجه به ودیعه مسکن مددجویان فارس

اختصاص ۱۳۶ میلیارد تومان بودجه به ودیعه مسکن مددجویان فارس

شیراز- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد فارس از تخصیص ۱۳۶ میلیارد تومان بودجه ودیعه مسکن ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارس خبر داد.

محمدحسن شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۱۳۶ میلیارد تومان بودجه از محل تبصره ۱۶ به عنوان ودیعه مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس اختصاص یافت.

او یادآور شد: سال گذشته دو هزار و ۷۴۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد فارس با اعلام اینکه در حال حاضر ۲۰ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد، مستأجر هستند؛ گفت: در سال جاری مبلغ ۱۳۶ میلیارد و ۲۰۲ میلیون تومان به ودیعه مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارس اختصاص یافته که در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد و با اقساط ۱۲۰ ماهه به آنان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5839112

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