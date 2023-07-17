به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این گروه ۵۰ نفره با حدود ۴۰ دستگاه موتور سیکلت بالای هزار سی سی و با هدف ترویج فرهنگی رانندگی ایمن با موتورسیکلت، توسعه سفرهای مسئولانه، گسترش گردشگری با وسایل نقلیه شخصی به ویژه موتورسیکلت‌های ایمن و توسعه فعالیت‌های موتورسواری در کشور، سفر خود را از تهران، آغاز کردند.

سفیران ایمنی جاده‌ها در این تور گردشگری – زیارتی، طی ۷ روز متوالی از جاده‌های مختلف استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی عبور و ضمن رعایت اصول صحیح رانندگی و حفاظت و پاکداشت محیط زیست، از جاذبه‌های گردشگری، طبیعی، تاریخی و … شهرهای این مسیر ۲۵۰۰ کیلومتری، بازدید کردند.

شرکت کنندگان در این تور پس از ورود به شهر مقدس مشهد با حضور در حرم مطهر رضوی، بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را زیارت کردند.

از آنجایی که شعار این تور «بیشتر بدانیم، ایمن برانیم، سالم بمانیم» بود، موتورسواران با لباس‌های مخصوص موتورسواری، کلاه ایمنی و دیگر تجهیزات ضروری به منظور فرهنگ سازی در این زمینه در تور یاد شده شرکت داشتند و گروه امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز به منظور پشتیبانی و رفع و پیشگیری از بروز مشکلات فنی، این گروه را همراهی کرد.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با سابقه ۹۰ ساله در انجام فعالیت‌های رانندگی و اتومبیلرانی، به موجب عضویت در نهادهای بین المللی دخیل و فعال در حوزه ایمنی راه و جاده‌ها از جمله فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA)، همواره با هدف نجات جان مسافران و گردشگران از حوادث و تصادفات جاده‌ای پیرامون موضوع فرهنگ رانندگی ایمن برنامه ریزی و تلاش می‌کند.