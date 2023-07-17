به گزارش خبرنگار مهر، سهند راستمنش عصر دوشنبه در حاشیه آئین آغاز به کار اولین دوره آموزشی مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامههای سلامت در پارسآباد، اظهار کرد: آموزش بهورزی با هدف آموزش مهارت و تربیت فراگیران بهورزی و برگزاری دورههای بازآموزی ویژه کارشناسان سلامت راهاندازی شده است.
وی تصریح کرد: این مرکز با ۲۳ دانشجوی بهورزی از اقصی نقاط استان اردبیل امروز با آغاز به کار اولین دوره مرکز آموزشی بهورزی در شهرستان پارسآباد شروع به فعالیت کرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسآباد گفت: ۱۳ نفر در رشته مامایی، ۲ نفر رشته پرستاری و هشت نفر در رشته بهداشت عمومی هستند که این دوره به مدت ۶ ماه خواهد بود و بعد از اتمام دوره در استان توزیع نیرو شده و برای مردم ارائه خدمات خواهند کرد.
راستمنش افزود: تجهیز این پروژه هشت میلیارد ریال بوده و افتتاح این پروژه نیز در اسفندماه سال ۱۴۰۱ انجام شده بود.
وی در مورد دستگاه ام. ار. آی بیمارستان شهدای این شهرستان خاطرنشان کرد: اعتبار این دستگاه ۴۰۰ میلیارد ریال و ۳۰ میلیارد ریال نیز اعتبار مراحل آمادهسازی ساختمان هزینه شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسآباد اضافه کرد: پروژه ام. ار. آی در مرحله نصب مکانیکال است و تمامی قسمتهایی که مربوط به شهرستان بود به اتمام رسیده و بعد از اخذ تأییدیههای لازم، مرحله نصب نرمافزاری خواهد بود که امید است نهایت یک ماه آینده شاهد پذیرش بیمار و بهرهبرداری آم.ار. آی باشیم.
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