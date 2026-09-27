پویا طالب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های هفته گردشگری در کردستان از پنجم مهر آغاز می‌شود و تا ۱۲ مهر ادامه دارد و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تخصصی و محیط‌زیستی برای این ایام پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، افزایش مشارکت فعالان این حوزه، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت نگاه به حفاظت از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کردستان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: اعلام نتایج فراخوان ایده‌پردازی هوش مصنوعی در گردشگری، برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی برای کسب‌وکارهای گردشگری و اعضای ستاد سفر و نشست تخصصی با دانشگاه در زمینه گردشگری و هوش مصنوعی از جمله برنامه‌های این هفته است.

طالب‌نیا ادامه داد: کارگاه آموزشی قوانین بیمه و مالیات تأسیسات گردشگری و برنامه‌های آموزشی در حوزه بهداشت مواد غذایی، پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی و بهداشت عمومی واحدهای اقامتی نیز برگزار خواهد شد.

پاکسازی محوطه‌های تاریخی و گردشگری

وی از اجرای برنامه‌های مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی خبر داد و بیان کرد: پاکسازی محوطه تاریخی کرفتو، محدوده گردشگری باباگرگر و محدوده پل تاریخی قشلاق از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: در حوزه گردشگری پایدار نیز فراخوان طرح‌های گردشگری در حاشیه سدهای استان و مراسم درختکاری در محوطه سد سورال دهگلان برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های منابع آبی و طبیعی استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

طالب‌نیا با اشاره به دیگر برنامه‌های هفته گردشگری گفت: مسابقه دوچرخه‌سواری در مسیرهای گردشگری زریبار مریوان و باباگرگر قروه، برگزاری برنامه در مجتمع گردشگری یزدان‌پناه و افتتاح موزه رستوران جهان‌نما از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی همچنین از برگزاری برنامه ثبت ناملموس غذاهای محلی استان خبر داد و عنوان کرد: تلاش شده است برنامه‌های هفته گردشگری طیف متنوعی از فعالان، علاقه‌مندان و جوامع محلی را دربرگیرد.

تخفیف ۳۰ درصدی واحدهای اقامتی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در ادامه از اعمال تخفیف ۳۰ درصدی در واحدهای اقامتی استان همزمان با هفته گردشگری خبر داد و گفت: واحدهای اقامتی کردستان از پنجم تا ۱۲ مهر با این تخفیف آماده میزبانی از مسافران و گردشگران هستند.

طالب‌نیا هدف از اجرای این طرح را رونق گردشگری، افزایش انگیزه سفر به کردستان و حمایت از فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: کردستان با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و روستایی، ظرفیت مناسبی برای میزبانی از گردشگران در فصل پاییز دارد.

وی ادامه داد: ارائه تخفیف در خدمات اقامتی در کنار اجرای برنامه‌های فرهنگی و گردشگری می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و حضور بیشتر گردشگران فراهم کند.

تقویت همکاری با رسانه و نظام مهندسی

طالب‌نیا از برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه در هفته گردشگری نیز خبر داد و گفت: این نشست فرصتی برای تشریح ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حوزه گردشگری استان و تقویت ارتباط میان مجموعه میراث‌فرهنگی و رسانه‌ها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از فعالیت‌های این حوزه، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت بر طرح‌های گردشگری نیز در این هفته دنبال خواهد شد.