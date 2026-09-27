به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه نقاشی نقاشان معاصر ایران با عنوان «مدرسه میناب» که تاکنون نیز با استقبال مخاطبان مواجه شده است، تعدادی از هنرمندان شناخته شده عرصه موسیقی ویژه برنامه ای با عنوان «نوای مهر» را روز دوشنبه ششم مهر در گالری خانه (موزه موقت میناب) حوزه هنری برگزار می کنند.

در این ویژه برنامه مهران مهرنیا نوازنده تار، رضا مهدوی نوازنده سنتور و احمد رمضی نوازنده سه تار ویژه برنامه های جداگانه ای را در قالب تک نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان قرار می دهند.

نمایشگاه «مدرسه میناب» با آثار جمعی از برجسته‌ترین نقاشان معاصر ایران از روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ در گالری خانه (موزه موقت میناب) افتتاح شده است.

این رویداد به همت مؤسسه فرهنگی هنری «نام» قصد دارد راوی پیوند میان هنر و هویت ملی با محوریت دانش‌آموزان و شهیدان مظلوم میناب باشد.

در این نمایشگاه که به گفته دست اندرکارانش گردهماییِ روایان یک تراژدی جهانی لقب گرفته است هنرمندان صاحب‌نامی چون بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری آثارشان را در قالب ادای دینی به اندوه ماندگارِ شهدای کودک و نوجوان مدرسه «شجره طیبه» میناب را در معرض دید عموم قرار داده اند.

رویداد موسیقایی «نوای مهر برای مدرسه میناب» ساعت ۱۷ روز دوشنبه ششم مهر درگالری خانه (موزه موقت میناب) حوزه هنری واقع درخیابان سمیه تهران نرسیده به خیابان حافظ برگزار می شود.