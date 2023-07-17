به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که «کیم یو جونگ» خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی امروز دوشنبه هشدار داد که ایالات متحده باید از هر «اقدام احمقانه» که امنیت پیونگ یانگ را به خطر می اندازد اجتناب کند.

خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در سخنان خود همچنین پیشنهادات مذاکره از سوی واشنگتن را به عنوان یک ترفند نامید و آن را رد کرد.

«کیم یو جونگ» اظهارات خود را پس از آن بیان کرد که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شد که ایالات متحده همچنان نگران است که کره شمالی یک آزمایش موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) دیگر انجام دهد.

وی در ادامه درخواست‌ های آمریکا برای گفتگوهای بی‌ قید و شرط را رد کرد و گفت: اگر واشنگتن معتقد است خلع سلاح کره شمالی ممکن است، اشتباه کرده است. این یک رؤیا برای ایالات متحده است که فکر کند می‌ تواند پیشروی کره شمالی را متوقف کند.

کره شمالی هفته پیش و در آستانه دیدار سران کره جنوبی و ژاپن در حاشیه نشست سران ناتو در لیتوانی، یک موشک بالستیک دوربرد را به سمت سواحل شرقی پرتاب کرد.

این آزمایش موشکی پیوینگ‌یانگ در بحبوحه افزایش تنش‌ها با آمریکا انجام شد.

در روزهای اخیر کره شمالی علاوه بر محکومیت ورود زیردریایی آمریکایی به سواحل کره جنوبی اعلام کرده بود که هواپیمای جاسوسی آمریکا با نقض حریم هوایی پیونگ‌یانگ وارد منطقه اقتصادی‌اش شده است.

پیونگ‌یانگ تأکید کرده به ا ین اقدامات تشن‌زای آمریکا و متحدانش در شبه‌جزیره کره پاسخ خواهد داد.

رسانه‌های کره شمالی اوایل تیرماه اعلام کردند که هم‌زمان با هفتادوسومین سالگردِ آغاز جنگ کره، هزاران نفر از مردم کره شمالی با حضور در شهر پیونگ‌یانگ شعار «جنگ انتقام‌جویانه» علیه آمریکا را سرد دادند.

به نوشته خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر در این تجمع شرکت کردند و شعارنوشته‌هایی (پلاکارد) با عنوان «تمام سرزمین آمریکا در تیررس موشک‌های ماست»، «آمریکای امپریالیست ویرانگر صلح است» حمل می‌کردند.