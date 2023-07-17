پایانه جدید مرزی آستارا طی چهار ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش امروز دوشنبه در حاشیه نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اظهار کرد: ما مرز مشترک بسیار طولانی با جمهوری آذربایجان داریم و مرزهای تجاری ما گسترده و شبکه حمل و نقل کریدوری ما شبکه بزرگی است.

وی به اتمام پروژه ساخت پل مرزی آستارا اشاره کرد و ادامه داد: بر همین اساس قرار شد پایانه مرزی ما روی پل مرزی آستارا چای که به اتمام رسیده است هر چه سریع‌تر به سامانه‌های گمرکی و مرزبانی ما هر چه سریع‌تر متصل شود و همچنین طی چهار ماه آینده بتوانیم این پایانه جدید مرزی را به بهره برداری برسانیم که ظرفیت بسیار خوبی را برای حمل و نقل و کامیون‌های تجاری دو طرف فراهم می‌کند.

بذر پاش با اشاره به اشکالات موجود در پل قدیمی مرزی بین دو کشور گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته داشتیم، پل موجود بود که با توجه به قدیمی بودن و عرض کم مانع گذر آسان می‌شد و البته سختگیری‌هایی هم از طرف آذربایجان بود که قدری کار را کند پیش می‌رفت و سبب ایجاد صف‌های طولانی توسط کامیون داران می‌شد.

عملیات مقاوم‌سازی و تعریض پل از سوی طرف ایرانی در حال انجام است

وی افزود: عملیات مقاوم‌سازی و تعریض پل از سوی طرف ایرانی در حال انجام است و توافق شد که طرف آذری اهتمام بیشتری به این موضوع داشته باشد که پل موجود تعریض شود و کامیون‌ها قدری آسان‌تر حرکت کنند.

وزیر راه و شهرسازی به افزایش ظرفیت مرزها در مرز بیله سوار و آستارا اشاره کرد و گفت: تقاضا برای افزایش ظرفیت تردد در این مرزها طی روز بسیار بود که مورد موافقت قرار گرفت و به طور حتم این مورد موجب تسهیل امور خواهد شد.

بذرپاش ادامه داد: موضوع بعدی مسیر ارتباطی که از منطقه آق‌بند وارد خاک جمهوری اسلامی ایران می‌شود و پیشنهاد شد که از جلفا خارج شود که قرار شد به دولت جمهوری آذربایجان منتقل شود؛ آق‌بند توافق دولت است و امید می‌رود هرچه زودتر عملیاتی شود؛ ساخت این پل بر عهده جمهوری آذربایجان است و بعد از اینکه نقطه صفر مرزی از سوی وزارت خارجه تعیین شود، در یک هفته آینده عملیات احداث پل آغاز خواهد شد.

وی به فعال سازی بازارچه‌های مرزی مشترک دو کشور اشاره کرد و گفت: این بازارچه‌ها یکی از اصلی ترین ظرفیت‌های توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که قرار شد بیش از پیش فعال شود و ارتقای بازارچه‌های مرزی هم در طرف ایرانی و هم در طرف آذری را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: دو سد جدی نیز در دستور کار داریم که یکی سد خدا آفرین و اردوباد است؛ در سد خدا آفرین هم برای سهمیه آب مصرفی و هم احداث نیروگاه‌ها و تجهیزات نیروگاهی که باید آنجا نصب شود، بخاطر اختلاف نظرها معطل مانده بود قرار شد ظرف ۲ ماه آینده تعیین تکلیف شود.

تشکیل کمیته مشترک برای برطرف کردن مشکلات کامیون داران

وزیر راه و شهرسازی به مشکل شکایت کامیون‌داران ۲ کشور اشاره کرد و افزود: قرار شد کمیته مشترکی تعیین شود تا موارد را بررسی کند و در ۲ ماه آینده نسبت به گذشته برای رفع مشکل اهتمام بیش از پیش داشته باشد که این هم اتفاق بزرگی است که موجب تسهیل روابط و رفت و آمدها خواهد شد.

وی افزود: در حوزه انرژی هم توافقات خوبی صورت گرفت، هم در میدان نفتی البرز که ما قبلاً اعلام کرده بودیم و هم سواپ گاز قرار شد زودتر نظرشان را اعلام کنند، در حوزه دفاعی هم توافق‌های خوبی صورت گرفت و قرار شد همکاری‌های دفاعی بیش از پیش افزایش یابد و نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد و حداقل به سطح قبل برگردد که اتفاقی که بین ۲ کشور افتاد بتواند به تراز قابل قبولی برسد.

بذرپاش با بیان اینکه موضوع جمهوری آذربایجان برای ما راهبردی است، تصریح کرد: به هر حال جمهوری آذربایجان همسایه شمالی ما است و دسترسی ما به بسیاری از نقاط شمالی هم از مسیر آذربایجان است؛ خود کشور و بازار آذربایجان هم برای ما موضوعیت دارد، شبکه حمل و نقل و ترانزیت ما هم از سمت آذربایجان برای ما اهمیت دارد و بسیاری از کالاهایی که حمل می‌شود هم از این مسیر است.

وی همچنین با اشاره به احداث خط ریلی پارس آباد اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اتصال این خط ریلی به شبکه ریلی آذربایجان بتوانیم پایانه‌ای ایجاد کنیم و کالاها از آنجا به طور جاده‌ای داخل خاک جمهوری اسلامی ایران حمل شود.

وزیر راه و شهرسازی به موضوع بارانداز ریلی که طی قرارداد بلندمدت با کشور آذربایجان توافق شده بود اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد چون چندسالی از روی آن گذشته است و باید سرمایه‌گذاری ۶۰ درصد افزایش یابد و طرف آذربایجانی هم تقاضا داشت که میزان بهره‌برداری بیشتر شود که قرار شد در ۲ ماه آینده هم افزایش سرمایه‌گذاری و هم افزایش زمان بهره‌برداری از سوی کشور آذربایجان مورد بررسی قرار بگیرد

وی افزود: خط رشت آستارا که در حال احداث است نیز به پل همین بارانداز می‌رسد، این بارانداز در سال‌های آینده بارانداز پرکاربرد و به نامی در منطقه خواهد شد و از این رو هم باید توسعه بدهیم و میزان سرمایه‌گذاری بیش از پیشی بکنیم که آماده پذیرش کالا در آن مقیاس باشد.

بذر پاش در پایان به مرحله دوم طرح ساماندهی برخط کامیون‌ها اشاره کرد و افزود: مرحله دوم ساماندهی به سازمان راهداری ابلاغ شده و باید حتماً انجام شود؛ راه دیگری وجود ندارد و باید سایر پایانه‌ها را به مدار بیاوریم که از آنجا تردد کنند و تقاضا را بتوانیم از مبدا مدیریت کنیم که تجمع کمتر می‌شود و از این رو موضوع را تا پیش از آغاز فصل اوج صادرات پیگیری می‌شود و امید می‌رود در این زمینه نیز خبرهای خوبی را بدهیم.