پوشش اینترنت کردوان گرمسار تا ۳ هفته آتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه دوشنبه در جمع مردم کردوان گرمسار به میزبانی مسجد جامع ضمن اشاره به زیرساخت‌های این روستا، ابراز کرد: ۱۶۵ هکتار زمین کشاورزی منطقه که در زمره مطالبه‌های مردم است، می‌بایست تحت سیستم‌های آبیاری نوین قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان سمنان در کمتر از ۱۰ روز ادامه عملیات اجرایی را ادامه دهد، ابراز کرد: کم آبی که یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم است باید با راهکارهایی مانند آبیاری نوین کاهش یابد.

استاندار سمنان از پوشش اینترنت کردوان گرمسار طی سه ماه آتی خبر داد و گفت: تقویت پوشش اینترنت برای کسب و کار روستایی و به خصوص شناساندن ظرفیت‌های گردشگری در دستور کار است.

هاشمی راه را از دیگر مطالبات مردم کردوان دانست و تاکید کرد: به راهداری استان سمنان تاکید داریم که در یک ماه اآتی می‌بایست حتماً به وعده‌های داده شده در حوزه راه روستایی کردوان و نصب تابلو ها و روشنایی آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه تجهیز خانه ورزش روستای کردوان از دیگر مطالبات مردم است که به اداره کل ورزش و جوانان ابلاغ شد، گفت: آماده سازی روشنایی خانه ورزش کردوان از اقداماتی است که باید صورت گیرد تا جوانان بتوانند از آن استفاده کنند.