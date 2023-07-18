ترافیک در بزرگراه نواب و شهید زین الدین نیمه سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز سه شنبه بیست و هفتم تیر ماه صدرت گرفت، نشان از معابر و بزرگراههایی خلوت در سطح شهر تهران و احتمال تصادفات بخاطر افزایش سرعتها توسط برخی از رانندگان دارد.
وی افزود: هم اکنون ورودیهای شرقی بزرگراههای زین الدین محدوده شمس آباد در مسیر شرق به غرب نیمه سنگین، سلیمانی، صیاد و پل صدر هم رو و هم زیر پل در هر دو مسیر خلوت است
همچنین در ورودیهای غربی بزرگراههای شیخ فضل الله یادگار امام (ره)، همت محدوده اشرفی، آزادراه تهران و آزادگان در هر دو مسیر خلوت و همت محدوده توانیر نیمه سنگین است.
همچنین ترافیک در بزرگراه نواب نیمه سنگین و از پل امام خمینی (ره) داخل تونل توحید ترافیک روان است.
سرهنگ شریفی بیان داشت: تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطعها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور کنترل سرعتها و سبقتها، اجرای طرح جناغیها و همچنین عدم تردد کامیونها در ساعات روز در معابر شهری حضور دارند و با رانندگانی با دیدن خلوتی معابر ممکن است بر سرعت خودروی خود بیافزایند و باعث حادثه و تصادفات دلخراش میشوند برخورد میکنند.
سرهنگ شریفی از رانندگان خواست در صورت خرابی خودرو ضمن حفظ خونسردی خود، حتماً وسیله نقلیه خود را به منتهی الیه سمت راست هدایت کرده و جهت اطلاع دیگران از خرابی خودرو و عدم بروز حوادث دلخراش احتمالی حتماً از مثلث خطر در فاصله مناسب استفاده کنند.
نظر شما