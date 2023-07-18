هشدار در خصوص وقوع ریزگردها در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر هادی کاشانی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اطلاعیه هواشناسی استان و اعلام سطح نارنجی در کاشان اظهار داشت: با توجه به فعال شدن کانون‌های ریزگردها، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی ابراز داشت: از شهروندان درخواست می‌شود جهت کاهش اثرات ناشی از آلاینده‌ها در سلامت جامعه از روز سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه تا روز جمعه ۳۰ تیر نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیر بحران فرمانداری کاشان تصریح کرد: شهروندان کاشانی تا حتی الامکان از خروج غیر ضروری از منزل و تردد بی مورد در معابر شهری خودداری کنند.

وی در خصوص بیماران قلبی و ریوی و مبتلایان به آسم گفت: این افراد از فعالیت در فضاهای باز پرهیز نموده و تا حد امکان از حضور در سطح شهر خودداری کنند و در صورت تشدید علائم حتماً به مراکز درمانی مراجعه نمایند.

کاشانی نژاد خاطرنشان کرد: تمامی ورزشکاران و شهروندان از هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده‌روی در این شرایط و در هوای باز ممانعت کنند.

وی تاکید کرد: ماندن در ترافیک و استنشاق آلودگی ناشی از ریزگردها سرعت ابتلاء به آسم در کودکان را افزایش داده و موجب کاهش سطح اکسیژن خون می‌شود.

مدیر مرکز بحران فرمانداری کاشان گفت: افرادی که مجبورند در فضای باز فعالیت داشته باشند ماسک‌های ویژه‌ای به عنوان p1 و P2 را که در داروخانه‌ها عرضه می‌شود، تهیه کنند.