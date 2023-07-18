سومین کلینیک مشاوره ژنتیک در گرگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جرجانی گفت: این مرکز با هدف پیشگیری از به وجود آمدن معلولیت‌ها و با ارائه خدمات مشاوره‌ای خدمت رسانی خواهد کرد.

وی افزود: وجود چنین مراکزی به منظور آشنا سازی زوجین با نحوه فرزند آوری سالم و بدون معلولیت لازم و ضروری است.

سکینه کیانی مدیر بهزیستی گرگان نیز در این باره گفت: این مرکز خدماتی همچون رسم و بررسی شجره نامه پزشکی، مشاوره ناباوری، سقط جنین و مرده زایی و مشاوره ازدواج‌های فامیلی را ارائه می‌کند.

وی گفت: از دیگر خدمات این مرکز می‌توان به مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیک نابینایی و ناشنوایی، مشاوره ژنتیک کوتاهی قد و چاقی، مشاوره ژنتیک قبل از بارداری، مشاوره ژنتیک سرطان و بیماری‌های بدخیم، مشاوره ژنتیک بارداری در سنین بالا و مشاوره ژنتیک ناتوانی ذهنی و نقص مادرزادی اشاره کرد.