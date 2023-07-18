حضور ۳ هزار زنجانی در اردوهای راهیان نور شمالغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حیدری روز سه شنبه بهره‌گیری از انوار مقدس شهدا در راستای امیدآفرینی و مقابله با هجوم امواج نا امیدی دشمنان را از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور عنوان کرد و گفت: امسال در حدود ۳ هزار نفر خواهران و برادران اقشار مختلف مردم زنجان در اردوی راهیان نور شمال‌غرب کشور حضور داشته و از مناطق عملیاتی بازدید کردند.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف بسیج در اردوی زیارتی راهیان نور شمال‌غرب کشور اظهار کرد: کاروان‌ها طی ۱۰ دوره دو روزه اعزام شده و از مناطق عملیاتی «سیرانبد، بلفت و بوالحسن» بازدید کردند.

حیدری با تأکید بر اینکه راهیان نور یک فناوری فرهنگی برای حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است، عنوان کرد: علاوه بر حضور آحاد مردم استان زنجان در مناطق عملیاتی غرب کشور اقشار مختلف تأثیرگذار جامعه نیز در سفرهای راهیان نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حضور داشته و از نزدیک با جانفشانی‌ها و امید آفرینی‌های رزمندگان زنجانی در مناطق جغرافیایی که در یک مقطع تاریخی همه سیاهی‌ها و ناامیدی‌ها هجوم آورده بودند، آشنا می‌شوند.

مسئول اردویی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خاطر نشان کرد: نخبگان و تاثیرگذارانی از اساتید دانشگاه‌های زنجان، فرهنگیان، طلاب، کارمندان، کارگران، حقوقدانان، ورزشکاران و پیشکسوتان بسیجی از جمله اقشار فعال استان زنجان هستند که در این اردوها حضور فعال داشتند.

وی با اشاره به حضور و استقبال مردم از راهیان نور شمال‌غرب کشور خاطرنشان کرد: مردم استان زنجان نیز همانند سایر استان‌ها امسال از راهیان نور شمال‌غرب استقبال گسترده‌ای داشتند.

حیدری بهره‌گیری از انوار مقدس شهدا در راستای امیدآفرینی و مقابله با هجوم امواج نا امیدی دشمنان را از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور عنوان کرد و افزود: امسال در حدود ۳ هزار نفر خواهران و برادران اقشار مختلف مردم زنجان در اردوی راهیان نور شمال‌غرب کشور حضور داشته و از مناطق عملیاتی بازدید کردند.