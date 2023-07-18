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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

مسئول اردویی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خبرداد؛

حضور ۳ هزار زنجانی در اردوهای راهیان نور شمالغرب

حضور ۳ هزار زنجانی در اردوهای راهیان نور شمالغرب

زنجان- مسئول اردویی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: امسال ۳ هزار نفر اقشار مختلف مردم زنجان در اردوی راهیان نور شمال‌غرب کشور شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حیدری روز سه شنبه بهره‌گیری از انوار مقدس شهدا در راستای امیدآفرینی و مقابله با هجوم امواج نا امیدی دشمنان را از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور عنوان کرد و گفت: امسال در حدود ۳ هزار نفر خواهران و برادران اقشار مختلف مردم زنجان در اردوی راهیان نور شمال‌غرب کشور حضور داشته و از مناطق عملیاتی بازدید کردند.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف بسیج در اردوی زیارتی راهیان نور شمال‌غرب کشور اظهار کرد: کاروان‌ها طی ۱۰ دوره دو روزه اعزام شده و از مناطق عملیاتی «سیرانبد، بلفت و بوالحسن» بازدید کردند.

حیدری با تأکید بر اینکه راهیان نور یک فناوری فرهنگی برای حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است، عنوان کرد: علاوه بر حضور آحاد مردم استان زنجان در مناطق عملیاتی غرب کشور اقشار مختلف تأثیرگذار جامعه نیز در سفرهای راهیان نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حضور داشته و از نزدیک با جانفشانی‌ها و امید آفرینی‌های رزمندگان زنجانی در مناطق جغرافیایی که در یک مقطع تاریخی همه سیاهی‌ها و ناامیدی‌ها هجوم آورده بودند، آشنا می‌شوند.

مسئول اردویی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خاطر نشان کرد: نخبگان و تاثیرگذارانی از اساتید دانشگاه‌های زنجان، فرهنگیان، طلاب، کارمندان، کارگران، حقوقدانان، ورزشکاران و پیشکسوتان بسیجی از جمله اقشار فعال استان زنجان هستند که در این اردوها حضور فعال داشتند.

وی با اشاره به حضور و استقبال مردم از راهیان نور شمال‌غرب کشور خاطرنشان کرد: مردم استان زنجان نیز همانند سایر استان‌ها امسال از راهیان نور شمال‌غرب استقبال گسترده‌ای داشتند.

حیدری بهره‌گیری از انوار مقدس شهدا در راستای امیدآفرینی و مقابله با هجوم امواج نا امیدی دشمنان را از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور عنوان کرد و افزود: امسال در حدود ۳ هزار نفر خواهران و برادران اقشار مختلف مردم زنجان در اردوی راهیان نور شمال‌غرب کشور حضور داشته و از مناطق عملیاتی بازدید کردند.

کد مطلب 5839660

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