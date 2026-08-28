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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۰

جاده چالوس از ۹ صبح جمعه یکطرفه می‌شود

جاده چالوس از ۹ صبح جمعه یکطرفه می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ممنوعیت تردد تمامی وسایل نقلیه از (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: به‌ دلیل افزایش حجم ترافیک در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، مقرر شد از ساعت ۹ صبح جمعه ۶ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت (شمال به جنوب) در این ۲ محور ممنوع شود.

وی افزود: هر ۲ محور از سمت (جنوب به شمال) به‌ صورت یک‌طرفه مدیریت خواهند شد تا با هدایت جریان ترافیک، حجم خودروها و ترافیک در مسیر کنترل شود.

سرهنگ محبی تصریح کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و روان شدن عبور و مرور در این محورها ادامه خواهد داشت و پس از بهبود شرایط، وضعیت تردد مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره وضعیت ترافیکی جاده چالوس گفت: در مسیر جنوب به شمال این محور، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال نیز محدوده تونل شماره ۱۸ با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

بارش پراکنده باران در محورهای مازندران

سرهنگ محبی درباره وضعیت جوی محورهای شمالی نیز اظهار کرد: در برخی محورهای استان مازندران بارش پراکنده باران گزارش شده است و رانندگان در این شرایط باید با دقت و سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی همچنین گفت: محور غیرشریانی طالقان ـ هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند ـ آردهه همچنان مسدود است.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به اجرای محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مبادی رسمی اطلاع‌رسانی پلیس پیگیری کنند.

کد مطلب 6930054
مهسا حيدری توچائی

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