۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان دیلم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید موسوی شهرستان دیلم در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی ورودی از سمت خوزستان به استان بوشهر به یک دستگاه خودروی کشنده تانکردار مشکوک شدند و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: برابر نظریه کارشناسان ارزش محموله توقیف شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس حاصل و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.