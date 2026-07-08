۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در دیلم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر چهارشنبه د جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی در دیلم، هنگام کنترل خودروها به ۲ تریلی کشنده مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در بازرسی انجام شده از این تریلی ها، ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی افزود: هر ۲ کامیون توقیف و سه متهم دستگیر شدند که در بازجویی‌های اولیه به حمل غیرمجاز سوخت اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

