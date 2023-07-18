به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح در حاشیه نخستین جشنواره بازی‌های فکری رومیزی خانه‌های نگهداری بهزیستی استان البرز که به مناسبت هفته بهزیستی در سالن اجتماعات کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان برگزار شد، شعار این هفته را «برای مردم، برای به زیستن» عنوان کرد.

وی بیان کرد: با توجه به رسالت سازمان بهزیستی در خصوص تقویت و باز اجتماعی کردن گروه‌های هدف و با توجه به نگاهی که به مسائل پرورشی و تربیتی جامعه هدف بهزیستی داریم در صدد این برآمدیم که برای پر کردن اوقات فراغت عزیزان گروه هدف این رویداد را برگزار نمائیم.

وی ادامه داد: این جشنواره ویژه خانه‌های نگهداری اداره کل بهزیستی، با حضور کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مراکز نگهداری، تعدادی از افراد دارای معلولیت مراکز روزانه توانبخشی و نیز تعدادی از سالمندان با رویکرد فرهنگی در دو نوبت خانم‌ها و آقایان برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به رقابت حدود ۲۰۰ نفر خانم در نوبت اول و ۱۰۰ نفر از آقایان در نوبت دوم، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد نشاط و تقویت روحیه تعامل و همکاری بین شرکت کنندگان دانست و بیان کرد: این نوع بازی‌ها در رشد ذهنی و ارتباطی و نیز قدرت تفکر و حل مسئله تأثیرگذار هستند و اثر رشدی و تربیتی مضاعفی بر مددجویان دارند.

محمدی فلاح عنوان کرد: با توجه به افزایش روزافزون تمرکز بر فضای مجازی و موضوعات مشابه، این رویداد برای اولین بار در بهزیستی سراسر کشور برنامه ریزی و در البرز اجرا شد و قرار است به عنوان یک الگوی موفق در سطح کشور معرفی و در تمام استان‌ها و خانه‌های بهزیستی جشنواره بازی‌های فکری به صورت مستمر برگزار شود.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب از این جشنواره و همکاری همه مراکز در اجرای آن اذعان کرد: بر اساس اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با توجه به رده سنی ذکر شده روی بسته‌های بازی‌های فکری، این نوع سرگرمی‌ها می‌تواند برای خردسالان تا سالمندان مناسب باشد که در این جشنواره افراد رده سنی هفت سال تا سالمند حضور داشتند و به رقابتی جذاب و شیرین پرداختند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز اظهار کرد: این موضوع که چه بازی‌هایی برای چه گروه سنی و با چه شرایطی انتخاب و استفاده شود، دارای اهمیت بسیاری است، به همین دلیل پس از مشورت با کارشناسان شورای نظارت بر اسباب بازی‌ها، تعدادی از این بازی‌های فکری انتخاب و به صورت پک های کامل تهیه شدند و در اختیار همه مراکز قرار می‌گیرند تا این افراد بتوانند در اوقات فراغت خود از آنها استفاده کنند.

محمدی فلاح با تاکید بر تقویت فضای ارتباطی بین کودکان و نوجوانان در این گونه سرگرمی‌ها، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف و رویکردهای مهم ما در این برنامه این بود که ارتباط تک بعدی فرزندان با فضای مجازی و گوشی‌های تلفن همراه کاهش یابد و تعامل و ارتباط با همسن و سالان افزایش یابد زیرا بیشتر این بازی‌ها گروهی هستند و روحیه همفکری در کودکان و نوجوانان را تقویت می‌کنند.