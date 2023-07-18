به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شهامی، ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های حسینیه اعظم زنجان برای محرم امسال اظهار کرد: مراسم ایام حسینیه اعظم زنجان با آئین غبارروبی و تعویض پرچم کنبد در روز سه‌شنبه ساعت ۱۷ همزمان با غروب شب اول محرم با حضور خادمان و مردم حسینی زنجان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مراسم عزاداری‌های شب‌های محرم نیز از شب اول این ماه در ساعت ۲۱:۳۰ در حسینیه اعظم زنجان برپا خواهد شد، ابراز کرد: قاریان ممتاز استانی این آئین را آغاز می‌کنند و با سخنرانی حجت‌الاسلام مهدی محبی و با حضور مادحان پیشکسوت و شهیر استان و مادحان جوان مراسم برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان تصریح کرد: برای برگزاری هرچه بهتر عزاداری‌ها بیش از ۵ هزار متر مربع از حسینیه اعظم را شب‌ها مفروش و تجهیزات صوتی و تصویری فراهم می‌کنیم تا علاقه‌مندان و افرادی که به صورت خانوادگی حضور می‌یابند از فیوضات این برنامه بهره‌مند شوند.

وی از برگزاری برنامه عصر تاسوعا ویژه بانوان از ساعت ۱۷ عصر خبر داد و گفت: اولین جمعه ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی از ساعت ۸:۳۰ صبح همانند سال‌های گذشته با حضور مادران و نوزادان تدارک دیده شده است.

شهامی با اشاره به اینکه مراسم ظهر عاشورا طبق روال سال‌های گذشته با قرائت زیارت عاشورا و عزاداری در ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌شود، عنوان کرد: یک محفل قرآنی در عصر عاشورا با سخنرانی حجت‌السلام ابوالقاسم دولابی پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: ویژه‌مراسم یوم‌العباس با حضور گسترده همه اراتمندان از استان و سایر نقاط کشور هشتم محرم از ساعت ۱۴:۳۰ در مسجد حسینیه اعظم آغاز می‌شود و با ذبح قربانی و حرکت دسته عزاداری به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) ادامه می‌یابد.

مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان یادآور شد: برای تسهیل در اسکان زائرانی که از شهرهای دیگر مشرف می‌شوند، با همکاری ارگان‌های مختلف، خوابگاه یا مهمانسرای موجود احصا شده و در اختیار حسینیه اعظم قرار دادند و از هفتم تا ۱۱ محرم در حد ظرفیت، اسکان و یک وعده غذای تبرک حسینیه به زائران ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در اجتماع عظیم یوم‌العباس، موکب‌های هیئتی و مردمی اعلام آمادگی کردند تا در مسیر دسته‌ عزاداری حضور یابند.