  1. استانها
  2. یزد
۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

مادر زندانی با طنازی «خوش نمک» یزدی آزاد شد

مادر زندانی با طنازی «خوش نمک» یزدی آزاد شد

یزد- «مهدی صفوی زاده» طنز پرداز یزدی در برنامه نهایی «خوش نمک» از شبکه نسیم، جایزه خود را برای آزادی مادر محکوم مالی زندان یزد اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی که یکی از یاوران ستاد مردمی دیه استان یزد است و در بسیاری از برنامه‌های خود اقدام به برگزاری گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد می‌کند و در بسیاری از برنامه‌های ستاد دیه نیز به عنوان هنرمند حضور یافته و برنامه اجرا می‌کند، در فینال مسابقه تلویزیونی «خوش نمک» قبل از اعلام جوایز و رتبه مبلغ جایزه خود در هر رتبه‌ای را به آزادی یک مادر بدهکار مالی زندان یزد، اهدا کرد.

این طنزپرداز یزدی در این برنامه تلویزیونی به تهیه کنندگی «مقداد مؤمن نژاد» و «مسعود رجبیان» و با کارگردانی «امیر حسین طهرانی» و اجرای «میلاد صالح پور»، از شاکیان زندانیان مالی و مردم خواست با بخشش بدهی و کمک به ستاد دیه، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کنند.

گفتنی است؛ مهدی صفوی زاده در این مسابقه تلویزیون رتبه سوم را کسب کرد.

کد مطلب 5839845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها