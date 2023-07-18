مادر زندانی با طنازی «خوش نمک» یزدی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی که یکی از یاوران ستاد مردمی دیه استان یزد است و در بسیاری از برنامه‌های خود اقدام به برگزاری گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد می‌کند و در بسیاری از برنامه‌های ستاد دیه نیز به عنوان هنرمند حضور یافته و برنامه اجرا می‌کند، در فینال مسابقه تلویزیونی «خوش نمک» قبل از اعلام جوایز و رتبه مبلغ جایزه خود در هر رتبه‌ای را به آزادی یک مادر بدهکار مالی زندان یزد، اهدا کرد.

این طنزپرداز یزدی در این برنامه تلویزیونی به تهیه کنندگی «مقداد مؤمن نژاد» و «مسعود رجبیان» و با کارگردانی «امیر حسین طهرانی» و اجرای «میلاد صالح پور»، از شاکیان زندانیان مالی و مردم خواست با بخشش بدهی و کمک به ستاد دیه، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کنند.

گفتنی است؛ مهدی صفوی زاده در این مسابقه تلویزیون رتبه سوم را کسب کرد.