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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

تلگراف: جنگ علیه ایران ممکن است به یکی از اشتباهات تاریخ تبدیل شود

تلگراف: جنگ علیه ایران ممکن است به یکی از اشتباهات تاریخ تبدیل شود

روزنامه تلگراف با انتشار گزارشی اذعان کرد که آمریکا و اسرائیل در جنگ شکست خوردند، در حالی که ایران پیروز شد و این جنگ می‌تواند نقطه عطفی در کاهش نفوذ جهانی آمریکا باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه «تلگراف» در گزارشی اذعان کرد که توافق احتمالی بین ایران و عمان در مورد تنگه هرمز نشان می‌دهد که تهران از این درگیری قوی‌تر از قبل بیرون آمده است.

در ادامه گزارش این روزنامه انگلیسی آمده است: جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری اسلامی به راه انداختند، با گسترش آشکار نفوذ منطقه‌ای ایران به پایان رسیده است. ایالات متحده و اسرائیل در این جنگ شکست خوردند، در حالی که ایران پیروز شد.

تلگراف افزود: توافق‌های صلح در نهایت منعکس‌کننده نتایج نبردهای میدانی هستند که واشنگتن تلاش کرد و نتوانست آنها را تغییر دهد.

به نوشته این روزنامه، جنگ علیه ایران ممکن است به یکی از اشتباهات تاریخ تبدیل شود.

روزنامه تلگراف که در بسیاری از مناطق جهان منتشر می شود، تأکید کرد که این احتمال وجود دارد که درگیری کنونی با ایران نقطه عطفی در کاهش نفوذ جهانی آمریکا باشد.

کد مطلب 6910151

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      5 1
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      ما باید کشورهای منطقه و اطراف را همراه و آگاه کنیم که به‌فکر خود وآینده کشور خود در صورت تمام شدن نفت و گاز باشند یعنی انرژی هسته ای حق مسلم تمام کشورها است البته پایگاه های آمریکا در کشورهای اطراف درصورت حمله به ایران باید مورد حمله قرار بگیرد
    • سعید IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      3 0
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      لطفا تجهیزات و نیرو خدمات و سربازان به مرز شرقی کشور گسیل کنید دیگر ارتش باید وارد عمل شود با تجهیزات گسترده و کاروان نظامی مرز شرقی کشور به دست بگیرد ما خیلی نیرو تجهیزات ارتش داریم مرز شرق کشور خالی

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