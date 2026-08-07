تلگراف: جنگ علیه ایران ممکن است به یکی از اشتباهات تاریخ تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه «تلگراف» در گزارشی اذعان کرد که توافق احتمالی بین ایران و عمان در مورد تنگه هرمز نشان می‌دهد که تهران از این درگیری قوی‌تر از قبل بیرون آمده است.

در ادامه گزارش این روزنامه انگلیسی آمده است: جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری اسلامی به راه انداختند، با گسترش آشکار نفوذ منطقه‌ای ایران به پایان رسیده است. ایالات متحده و اسرائیل در این جنگ شکست خوردند، در حالی که ایران پیروز شد.

تلگراف افزود: توافق‌های صلح در نهایت منعکس‌کننده نتایج نبردهای میدانی هستند که واشنگتن تلاش کرد و نتوانست آنها را تغییر دهد.

به نوشته این روزنامه، جنگ علیه ایران ممکن است به یکی از اشتباهات تاریخ تبدیل شود.

روزنامه تلگراف که در بسیاری از مناطق جهان منتشر می شود، تأکید کرد که این احتمال وجود دارد که درگیری کنونی با ایران نقطه عطفی در کاهش نفوذ جهانی آمریکا باشد.