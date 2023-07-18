«مهمان چهارشنبه سوری» در فرهنگسرای خاوران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که هفدهم تیرماه امسال با حضور عوامل و بازیگران آن به نمایش درآمد، ماجرای دو باجناق و تقابل آنها در شب چهارشنبه سوری را به تصویر می‌کشد.

سروش خوبرو که پیش از این فیلم‌های کوتاه مامورآب و ۱۸۰ درجه را کارگردانی کرده است، در فیلم‌های پاییز در بزرگراه (مهران مهدویان)، صبح فرشته (امیر جاودانی زرین)، اولتیماتوم (حسن لفافیان)، تولدی دیگر در شصت سالگی (مهدی گلستانه)، مترو پل (مسعود کیمیایی) و اشباح (داریوش مهرجویی) نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است. این کارگردان جوان، همچنین در گذشته جایزه بهترین بازیگر کودک و نقش اول را به خاطر بازی در فیلم «صبح فرشته» از جشنواره بین المللی فیلم رشد دریافت کرده است.

سعید رضایی، فرزاد دشتی، نسیم قاسمی، حسین قاسم آبادی، علی اصغر لطفی، زهرا کریمی، ارمیا خندان و ساجده لطفی گروه بازیگران فیلم مهمان چهارشنبه سوری را تشکیل می‌دهند.

سایر عوامل این اثر عبارتند از؛ تهیه کننده: حمید حسینی، ناظر کیفی: مصطفی خوبرو، تدوین: نیما حسن دوست، مدیر تولید: زهرا یزدان پور، مدیر فیلمبرداری: امیررضا دهنادی، مدیر تصویربرداری: میلاد احمدوند، مدیر گریم: میثم قراگزلو، دستیاران گریم: روژین فراست و سراج عدنان، صداگذاری و موسیقی: سیاوش حیدری، اصلاح رنگ: شهبازی و شیدرنگ، عکاس: حمید رجایی، پوستر: امیرعلی افخمی، دستیار یک کارگردان: مرتضی خداخواه، دستیار دو کارگردان: فاطمه فتحی و محمد معروفی، منشی صحنه: فاطمه نمازی و ابوالفضل سلیمانیان و مجری این طرح هم مؤسسه فرهنگی هنری وصال محبوب بوده است.

از مهمانان حاضر در اکران فیلم نیمه بلند مهمان چهارشنبه سوری می‌توان به محمد جواد کاسه ساز (کارگردان سریال بچه مهندس)، محمود مقامی (بازیگر) و سردار جانباز حاج ناصر دستاری اشاره کرد.

«مهمان چهارشنبه سوری» از طریق شبکه نمایش خانگی عرضه خواهد شد و علاقه مندان برای تماشای این فیلم می‌توانند از این طریق به تماشای آن بنشینند؛ همچنین گروه هدف و مخاطبان این فیلم، بزرگسالان، کودکان و نوجوانان هستند.