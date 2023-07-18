ایجاد حس مالکیت شهروندی با برگزاری رویداد «ایده شو» دانش آموزی

«حسین ابوطالبی» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به اینکه مردم در پی شادی و نشاط در سطح شهر و پارک‌ها هستند، تلاش داریم با گرفتن ایده‌های دانش آموزان در حوزه‌های زیبا سازی فضای شهری و بازی‌های خلاقاته در سطح شهر، شهروندان را در مدیریت شهری مشارکت دهیم.

وی با بیان اینکه این رویداد با همکاری آموزش و پرورش در دو زمینه زیباسازی فضاهای شهری و طراحی بازی‌های خلاقانه شهری برگزار شد، اظهار داشت: برای معرفی بهتر رویداد سعی کردیم با حضور در مدارس در قالب برگزاری بازی‌های دورهمی با دانش آموزان یا به صورت مستقیم رویداد را تشریح کنیم تا مشارکت بیشتری داشته باشیم.

وی از مشارکت ارزشمند ۵۰ مدرسه از مدارس شهرستان یزد در این رویداد خبر داد و گفت: برای تکمیل ایده‌ها جلساتی با دانش آموزان برگزار شد تا با تکمیل و ویرایش ایده به سطوح بالاتر رفته و داوری شود در نهایت ایده‌های برتر با نظر داوران انتخاب شدند.

مدیرمرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد گفت: برگزاری رویداد یزد زیبای من سال گذشته در حوزه دانش آموزی با مشارکت ویژه دانش آموزان مواجه شد و مجاب شدیم که این رویداد را به صورت اختصاصی با دانش آموزان دنبال کنیم.

وی به برگزاری این رویداد در محورهای زیباسازی و بازی‌های خلاقانه شهری از رونمایی از پوستر رویداد و آغاز برگزاری در هفته پژوهش سال گذشته اشاره کرد و افزود: ایده‌های برگزیده این رویداد ضمن دریافت جایزه نقدی، به نام و با همکاری صاحب اثر در سطح شهر اجرایی خواهد شد.

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد از ارسال ۵۹۱ ایده از دانش آموزان یزدی در رویداد «ایده شو یزد پلاس» خبر داد و افزود: میزان مشارکت نسبت به رویداد «ایده شو» که سال گذشته برگزار شد، رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این ایده‌ها به تفکیک از سوی ۱۸۱ دانش آموز دختر و ۴۱۰ دانش آموز پسر به دبیرخانه ارسال شده است، افزود: داوری رویداد در دو مرحله با حضور ۸ داور انجام شد که در نهایت ۲۶ ایده پرداز برگزیده مشخص شدند.

ابوطالبی اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن این پیشنهادات و ایده‌های دانش آموزان در شهر بتوانیم مشارکت بهتری از دانش آموزان در مدیریت شهری داشته باشیم و آنها نیز احساس کنند که به واقع می‌توانند در این حوزه می‌توانند به صورت مؤثر و مفید ایفای نقش کند.

وی هدف اصلی از برگزاری همایش «ایده شو یزد پلاس» را ایجاد حس تعلق در شهروندان به ویژه دانش آموزان عنوان کرد و افزود: در نظر گرفتن نظر شهروندان یکی از موضوعاتی که در مدیریت شهری مورد اهمیت است.

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد ادامه داد: سال گذشته رویداد ایده شو را برگزار کردیم امسال نیز ایده شو یزد پلاس را در ادامه رویداد یزد زیبای من برگزار کردیم.