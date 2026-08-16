خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بحران کم‌آبی دیگر یک هشدار آینده‌نگر نیست؛ واقعیتی است که امروز دامن بسیاری از استان‌های کشور را گرفته است و لرستان نیز با سابقه‌ای درخشان در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی، از این قاعده مستثنا نیست.

رهاسازی آب سد «ایوشان» برای اراضی پایین‌دست

سدهای نیمه خالی، رودخانه‌های خشکیده و باغاتی که ترک خورده‌اند، چهره امروز لرستان را شکل داده‌اند. در چنین شرایطی، رهاسازی هدفمند و تدریجی آب از سد ایوشان، نه‌فقط یک تصمیم فنی، بلکه یک اقدام راهبردی برای نجات حیات اقتصادی و زیست‌محیطی خرم‌آباد محسوب می‌شود.

سد ایوشان خرم‌آباد طبق مصوبه شورای حفاظت از منابع آب استان، رهاسازی کنترل‌شده خود را آغاز کرد تا باغات، زمین‌های کشاورزی و اکوسیستم‌های رودخانه‌ای پایین‌دست، اندکی از تنش آبی نفس بکشند.

ایجاد امید در میان کشاورزان و باغداران

رهاسازی آب که از چند روزی است کلید خورده، تنها زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که با مشارکت جدی مردم، کشاورزان و نهادهای اجرایی همراه باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده، نبود مدیریت درست در برداشت، ایجاد بندهای انحرافی و بی‌توجهی به نیازهای پایین‌دست، منابع محدود موجود را نیز به بحران بدل می‌کند. حال‌آنکه این اقدام امیدبخش می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی، توزیع عادلانه و رعایت الگوی مصرف، گام بلندی برای عبور از تنش آبی در منطقه باشد.

رهاسازی آب از سد ایوشان که باهدف تأمین نیاز زیست‌محیطی رودخانه و کشاورزی منطقه صورت‌گرفته، امید را به میان کشاورزان، باغداران و دامداران مناطق پایین‌دست بازگردانده است. کشاورزان این اقدام را راهی برای نجات درختان تشنه و زمین‌های ترک‌خورده خود می‌دانند.

رهاسازی آب سد «ایوشان» ادامه داشته باشد

یکی از کشاورزان منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدت ۱۵ روز بود که با مشکل بی‌آبی برای کشت برنجمان مواجه بودیم.

وی عنوان کرد: به لطف خدا و مسئولان و رهاسازی آب سد «ایوشان»، الان به مدت دو روز است که آب به منطقه و اراضی ما رسیده است.

این کشاورز لرستانی در ادامه سخنان خود، تأکید کرد: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا کشاورزی ما از بین نرود.

تشکر کشاورزان از مسئولان

کشاورز دیگر این منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۲۴ ساعت است که آب سد «ایوشان» به اراضی کشاورزی ما رسیده است.

وی عنوان کرد: الان همه کشاورزان دارند از این آب استفاده می‌کنند و خیلی هم آب این سد به مردم و کشاورزان کمک کرده است.

این کشاورز لرستانی با تشکر از مسئولان دراین‌رابطه، گفت: امیدواریم این رهاسازی آب ادامه داشته باشد.

رهاسازی ۶ میلیون مترمکعب در ثانیه از آب سد «ایوشان»

احمد گودرزی معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رهاسازی آب از سد «ایوشان»، اظهار داشت: این اقدام به میزان شش میلیون مترمکعب در ثانیه انجام شده است.

وی با بیان اینکه این رهاسازی آب سد «ایوشان» در راستای تأمین حق آبه های زیست‌محیطی و باغات پایین‌دست صورت‌گرفته است، افزود: این امر از ۱۴ مردادماه شروع شده و امروز آب به محدوده شهرستان چگنی رسیده و جریان آن ادامه دارد.

معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان، بیان داشت: طی این رهاسازی آب سد «ایوشان»، رودخانه‌ای که در آستانه خشک‌شدن بود، جانی دوباره گرفته و خوشبختانه جریان آب در این رودخانه برقرار شده است.

درخواست مسئولان از کشاورزان برای صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آمار ایستگاه‌های هیدرومتری که همکاران ما طی هفته گذشته در مسیر رودخانه‌های استان داشته‌اند، احتمال اینکه در مناطق پایین‌دست سد «ایوشان» از جمله مسیر رودخانه «کشکان»، مشکلاتی برای بهره‌برداران و کشاورزان داشته باشیم، تصمیم بر این بود که رهاسازی آب سد «ایوشان» را به دوبرابر ظرفیت موجود انجام دهیم.

وی گفت: در این راستا بیش از شش میلیون مترمکعب بر ثانیه رهاسازی آب سد «ایوشان» انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ادامه داد: در این راستا درخواست ما از باغداران و کشاورزان پایین‌دست سد «ایوشان» داریم که صرفه‌جویی و اصلاح در الگوی مصرف خود را مدنظر داشته باشند تا آب به طور عادلانه توزیع شود.

عبور از بحران با همدلی و مدیریت

اکنون که رهاسازی آب سد ایوشان بارقه امیدی در دل کشاورزان و باغداران منطقه روشن کرده، حفظ این نعمت و استفاده عادلانه و اصولی از آن ضرورتی انکارناپذیر است. عبور از بحران کم‌آبی، تنها با همدلی مردم، مشارکت کشاورزان و اعمال مدیریت علمی و دقیق بر منابع آبی ممکن خواهد شد.