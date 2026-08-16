  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

دست‌ودل‌بازی«ایوشان»؛ بازگشت امید به زمین‌های ترک‌خورده

دست‌ودل‌بازی«ایوشان»؛ بازگشت امید به زمین‌های ترک‌خورده

خرم‌آباد - رهاسازی آب سد «ایوشان» خرم‌آباد برای کمک به باغداران و کشاورزان پایین‌دست آغاز شد؛ تصمیمی که امید را به زمین‌های ترک‌خورده بازگرداند.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بحران کم‌آبی دیگر یک هشدار آینده‌نگر نیست؛ واقعیتی است که امروز دامن بسیاری از استان‌های کشور را گرفته است و لرستان نیز با سابقه‌ای درخشان در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی، از این قاعده مستثنا نیست.

رهاسازی آب سد «ایوشان» برای اراضی پایین‌دست

سدهای نیمه خالی، رودخانه‌های خشکیده و باغاتی که ترک خورده‌اند، چهره امروز لرستان را شکل داده‌اند. در چنین شرایطی، رهاسازی هدفمند و تدریجی آب از سد ایوشان، نه‌فقط یک تصمیم فنی، بلکه یک اقدام راهبردی برای نجات حیات اقتصادی و زیست‌محیطی خرم‌آباد محسوب می‌شود.

سد ایوشان خرم‌آباد طبق مصوبه شورای حفاظت از منابع آب استان، رهاسازی کنترل‌شده خود را آغاز کرد تا باغات، زمین‌های کشاورزی و اکوسیستم‌های رودخانه‌ای پایین‌دست، اندکی از تنش آبی نفس بکشند.

دست‌ودلبازی «ایوشان» در روزگار تنگ‌دستی آسمان!

ایجاد امید در میان کشاورزان و باغداران

رهاسازی آب که از چند روزی است کلید خورده، تنها زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که با مشارکت جدی مردم، کشاورزان و نهادهای اجرایی همراه باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده، نبود مدیریت درست در برداشت، ایجاد بندهای انحرافی و بی‌توجهی به نیازهای پایین‌دست، منابع محدود موجود را نیز به بحران بدل می‌کند. حال‌آنکه این اقدام امیدبخش می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی، توزیع عادلانه و رعایت الگوی مصرف، گام بلندی برای عبور از تنش آبی در منطقه باشد.

رهاسازی آب از سد ایوشان که باهدف تأمین نیاز زیست‌محیطی رودخانه و کشاورزی منطقه صورت‌گرفته، امید را به میان کشاورزان، باغداران و دامداران مناطق پایین‌دست بازگردانده است. کشاورزان این اقدام را راهی برای نجات درختان تشنه و زمین‌های ترک‌خورده خود می‌دانند.

دست‌ودلبازی «ایوشان» در روزگار تنگ‌دستی آسمان!

رهاسازی آب سد «ایوشان» ادامه داشته باشد

یکی از کشاورزان منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدت ۱۵ روز بود که با مشکل بی‌آبی برای کشت برنجمان مواجه بودیم.

وی عنوان کرد: به لطف خدا و مسئولان و رهاسازی آب سد «ایوشان»، الان به مدت دو روز است که آب به منطقه و اراضی ما رسیده است.

این کشاورز لرستانی در ادامه سخنان خود، تأکید کرد: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا کشاورزی ما از بین نرود.

دست‌ودلبازی «ایوشان» در روزگار تنگ‌دستی آسمان!

تشکر کشاورزان از مسئولان

کشاورز دیگر این منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۲۴ ساعت است که آب سد «ایوشان» به اراضی کشاورزی ما رسیده است.

وی عنوان کرد: الان همه کشاورزان دارند از این آب استفاده می‌کنند و خیلی هم آب این سد به مردم و کشاورزان کمک کرده است.

این کشاورز لرستانی با تشکر از مسئولان دراین‌رابطه، گفت: امیدواریم این رهاسازی آب ادامه داشته باشد.

دست‌ودل‌بازی«ایوشان»؛ بازگشت امید به زمین‌های ترک‌خورده

رهاسازی ۶ میلیون مترمکعب در ثانیه از آب سد «ایوشان»

احمد گودرزی معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رهاسازی آب از سد «ایوشان»، اظهار داشت: این اقدام به میزان شش میلیون مترمکعب در ثانیه انجام شده است.
وی با بیان اینکه این رهاسازی آب سد «ایوشان» در راستای تأمین حق آبه های زیست‌محیطی و باغات پایین‌دست صورت‌گرفته است، افزود: این امر از ۱۴ مردادماه شروع شده و امروز آب به محدوده شهرستان چگنی رسیده و جریان آن ادامه دارد.
معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان، بیان داشت: طی این رهاسازی آب سد «ایوشان»، رودخانه‌ای که در آستانه خشک‌شدن بود، جانی دوباره گرفته و خوشبختانه جریان آب در این رودخانه برقرار شده است.

دست‌ودل‌بازی«ایوشان»؛ بازگشت امید به زمین‌های ترک‌خورده

درخواست مسئولان از کشاورزان برای صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آمار ایستگاه‌های هیدرومتری که همکاران ما طی هفته گذشته در مسیر رودخانه‌های استان داشته‌اند، احتمال اینکه در مناطق پایین‌دست سد «ایوشان» از جمله مسیر رودخانه «کشکان»، مشکلاتی برای بهره‌برداران و کشاورزان داشته باشیم، تصمیم بر این بود که رهاسازی آب سد «ایوشان» را به دوبرابر ظرفیت موجود انجام دهیم.

وی گفت: در این راستا بیش از شش میلیون مترمکعب بر ثانیه رهاسازی آب سد «ایوشان» انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ادامه داد: در این راستا درخواست ما از باغداران و کشاورزان پایین‌دست سد «ایوشان» داریم که صرفه‌جویی و اصلاح در الگوی مصرف خود را مدنظر داشته باشند تا آب به طور عادلانه توزیع شود.

عبور از بحران با همدلی و مدیریت

اکنون که رهاسازی آب سد ایوشان بارقه امیدی در دل کشاورزان و باغداران منطقه روشن کرده، حفظ این نعمت و استفاده عادلانه و اصولی از آن ضرورتی انکارناپذیر است. عبور از بحران کم‌آبی، تنها با همدلی مردم، مشارکت کشاورزان و اعمال مدیریت علمی و دقیق بر منابع آبی ممکن خواهد شد.

کد مطلب 6917695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه