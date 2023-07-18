️احداث ۳ پارکینگ در بزرگراه کربلا گردنه پاطاق

میلاد جسری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین و ایمن سازی گردنه پاطاق سه پارکینگ در این منطقه احداث شده است.

️وی با اشاره به اهمیت سفرهای ایام اربعین حسینی و تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی تحت پوشش، افزود: از ابتدای سال‌جاری ارتقای ایمنی در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی خسروی در دستور کار قرار گرفته است.

️رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سرپل ذهاب فراهم ساختن مسیری ایمن برای تردد زائران را مهم‌ترین اولویت در بین فعالیت حوزه راهداری برشمرد و تصریح کرد: آشکارسازی، ایمن سازی نقاط پرتگاهی و مستعد حادثه، ارتقای روشنایی، نصب انواع تابلو و علائم ایمنی، نصب و تعمیر حفاظ‌های ایمنی شامل گاردریل، هندریل و نیوجرسی از جمله اقداماتی است که با اولویت ویژه در مسیرهای عبوری زائران توسط راهداران استان در حال اجرا است.

جسری عنوان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در مسیر تردد زوار اربعین می‌توان به عملیات شانه سازی در محور کل داوود به حبیبوند در باند رفت و برگشت، تعریض و ریزش برداری محور گردنه پاطاق پیچ تلمبه خانه و رفع اختلاف شانه با سطح راه محور گردنه پاطاق تا حبیبوند اشاره کرد.

وی ادامه داد: ایجاد هره خاکی طولی از محور گردنه پاطاق تا پیچ آئینه به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر، ایجاد هره خاکی نقطه‌ای روبروی پل‌ها و علائم ایمنی ۴۵ نقطه، نصب ۸۵ تابلو علائم ایمنی در محور بزرگراه کربلا، تیغه زنی ۱۰ کیلومتر شیب راه‌های محور بزرگراه کربلا محدوده گردنه پاطاق از دیگر اقدامات انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سرپل ذهاب گفت: تیغه زنی و تنظیم بسترحریم محور بزرگراه به صورت رفت و برگشت به طول ۳۰ کیلومتر، نصب علائم کامپوزیت بر روی نیوجرسی و تعریض سه دستگاه پل انجام شده است.

جسری در پایان افزود: آماده سازی راهدارخانه‌ها و نمازخانه‌های بین‌راهی از دیگر اقداماتی است که بتوانیم به نحو شایسته میزبان زائران بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام باشیم.