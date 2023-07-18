آمادگی کامل پلیس غرب استان تهران برای ایام محرم

به گزارش خبرنگار مهر سردار کیومرث عزیزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی پلیس غرب استان تهران در ایام محرم الحرام، اظهار داشت: پلیس غرب استان تهران با فعالیت مضاعف کلیه یگان‌های انتظامی تابعه و مشارکت شهروندان و عزاداران در شهرستانهای شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، ملارد، قدس و بهارستان، فضایی مناسب و توأم با امنیت برای برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان، آقا اباعبدالله الحسین (ع) در ماه محرم الحرام را ایجاد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران اضافه کرد: مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی با تلاش بی وقفه و کوشش مضاعف سعی خواهند کرد با برقراری نظم و امنیت و سهولت در تردد خودروها، بر شکوه و عظمت مراسم عزاداری در سطح استان بیفزایند، لذا به شهروندان محترم توصیه می‌شود با مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی در این ایام همکاری صمیمانه داشته باشند.

سردار عزیزی جهت هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم عزاداری سالار شهیدان در ایام محرم الحرام از مسئولان هیئت‌های عزاداری و همچنین شهروندان درخواست کرد، به منظور ارائه خدمات انتظامی مطلوب به عزاداران حسینی با پلیس همکاری کنند.

وی با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم الحرام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سوگواران در این ایام، خاطرنشان کرد: امیدوارم با پیروی از مکتب متعالی امام حسین (ع) روز به روز شاهد از بین رفتن منکرات، ترویج بیشتر معروفات و ظلم ستیزی در دنیا باشیم.