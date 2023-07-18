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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

فوت کارگر سیلوی گندم ساوجبلاغ در حین کار

فوت کارگر سیلوی گندم ساوجبلاغ در حین کار

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از فوت یک کارگر سیلوی گندم در حین کار کردن به دلیل ریخته شدن گندم بر روی سرش خبر داد.

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت کردن یک کارگر سیلو در حین کار کردن بلافاصله عوامل انتظامی هشتگرد برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد که یک کارگر ۴۹ ساله در حین کار کردن در داخل سیلو به دلیل ریختن بار گندم بر روی سرش دچار حادثه شده و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که علی رغم تلاش کادر درمان فرد مصدوم به دلیل شدت صدمات وارد جان‌باخته است.

وی متذکر شد: در این خصوص پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 5840084

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