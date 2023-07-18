فوت کارگر سیلوی گندم ساوجبلاغ در حین کار

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت کردن یک کارگر سیلو در حین کار کردن بلافاصله عوامل انتظامی هشتگرد برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد که یک کارگر ۴۹ ساله در حین کار کردن در داخل سیلو به دلیل ریختن بار گندم بر روی سرش دچار حادثه شده و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که علی رغم تلاش کادر درمان فرد مصدوم به دلیل شدت صدمات وارد جان‌باخته است.

وی متذکر شد: در این خصوص پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.