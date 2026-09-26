واژگونی اتوبوس در آزادراه همدان ـ ساوه ۱۱ کشته و ۲۴ مصدوم بر جای گذاشت

حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۴ و ۴۸ دقیقه بامداد امروز (شنبه)، گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر کرمانشاه به تهران، در کیلومتر ۳۰ آزادراه همدان ـ ساوه، بعد از عوارضی فامنین ـ فیلمان‌جرد، به مرکز اورژانس ساوه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس برای امدادرسانی و انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه ادامه داد: این حادثه در مجموع ۳۵ حادثه‌دیده بر جای گذاشت که ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر نیز مصدوم شدند.

وی گفت: از میان مصدومان، ۱۸ نفر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید مدرس ساوه و ۶ نفر نیز به بیمارستان شهید چمران منتقل شدند.

ابره دری درباره علت وقوع این حادثه نیز اظهار کرد: علت واژگونی اتوبوس در دست بررسی است و جزئیات بیشتر پس از انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.