هوای نخستین شنبه پاییزی اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح شنبه چهارم مهرماه با میانگین ۱۲۶ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۵۱، احمدآباد ۱۷۸، خیابان استانداری ۱۷۲، میدان انقلاب ۱۵۴، زینبیه و کردآباد ۱۵۶ و خیابان فرشادی ۱۶۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی و ولدان با عدد ۱۴۵، رهنان ۱۰۱، فیض ۱۰۲ و کاوه ۱۴۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در پارک زمزم با عدد ۹۶، دانشگاه صنعتی ۶۰، علوم پزشکی اصفهان ۸۳، سپاهان‌شهر و شهرک منتظری ۶۷ و خیابان میرزا طاهر ۷۰ AQI در شرایط قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.