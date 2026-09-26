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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

انتقاد نماینده عراقی از اقدام بغداد علیه ایران

انتقاد نماینده عراقی از اقدام بغداد علیه ایران

نماینده پارلمان عراق به شدت از تسلیم شدن دولت این کشور در برابر خواست آمریکا علیه ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فالح الخزعلی نماینده پارلمان عراق وابسته به گردان های سیدالشهدای این کشور تاکید کرد: حاکمیت عراق با دیکته های خارجی محقق نمی شود.

وی اضافه کرد: هواپیمایی ایران که دولت عراق بنا به خواست آمریکا پروازهای آن را متوقف کرده، تنها طرفی بود که از کشور ما تا زمان آزادی سازی آن حمایت کرد.

پیشتر نیز حسین الموسوی معاون رسانه ای دبیرکل جنبش نجبای عراق تاکید کرد: این ایران بود که به محموله های نفتی عراق اجازه داد به صورت امن از تنگه هرمز عبور کنند. آیا این تشکر عملی و قدردانی در قبال ایران است؟

وی اضافه کرد: ایران همچنان به تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه های عراق ادامه می دهد و دست یاری این کشور همچنان به سوی عراق دراز شده است. این ایران بود که مرزهای خود را برای تجارت با عراق و انبارهای سلاحش را برای دفاع از این کشور باز کرد.

کد مطلب 6958622

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