برزگر: اقتدار دریایی ایران با تکیه بر توان داخلی شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر،ناخدا یکم عابد برزگر، شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه فلسفه نام‌گذاری این هفته ریشه در یک واقعیت تاریخی دارد، اظهار کرد: کشور عزیزمان ایران در هیچ برهه‌ای از تاریخ آغازگر جنگ و متجاوز به کشوری نبوده و همواره در مسیر دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و آرمان‌های خود گام برداشته است.

رئیس ستاد مرکز آموزش باقرالعلوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افزود: دفاع ملت ایران از آن جهت «مقدس» نام گرفت که جبهه کفر و ظلم در برابر مردم کشورمان صف آرایی کرد؛ اما ملت بزرگ ایران اجازه نداد دشمن به خاک، عزت و شرافت این سرزمین تعرض کند.

مردم ایران با تقدیم خون هزاران شهید از میهن دفاع کردند

ناخدا یکم برزگر با اشاره به حضور مردم در دوران دفاع مقدس ها گفت: مردم ایران همواره در صحنه و در کنار نیروهای مسلح مقتدر کشور ایستادند و با اهدای خون هزاران شهید، از انقلاب اسلامی، اسلام و میهن دفاع کردند.

وی افزود: حضور مردم در دوران دفاع مقدس موجب سربلندی ملت ایران شد و آثار و برکات این دوران تا قرن‌ها مایه بالندگی و افتخار ملت ایران خواهد بود.

رئیس ستاد مرکز آموزش باقرالعلوم نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرد، گفت: این نیرو از همان سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، با اجرای عملیات‌های سه‌گانه، در هفتم آذرماه و پس از ۶۷ روز نبرد، توانست طومار رژیم بعث عراق را درهم بپیچد و توان دریایی آن را از صحنه خلیج فارس حذف کند.

نیروی دریایی ارتش با تکیه بر توان داخلی به خودکفایی رسید

ناخدا یکم برزگر با اشاره به وضعیت نیروی دریایی در دوران طاغوت اظهار کرد: در آن دوران، نیروی دریایی وابستگی زیادی به غرب داشت؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب وقت و با اتخاذ سیاست نه شرقی و نه غربی، مسیر استقلال و خودکفایی را در پیش گرفت.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش در استان مازندران و شهر رشت، با هدف تربیت نیروهای متعهد، مکتبی و ایثارگر و با بهره‌گیری از تعالیم اسلامی و انسانی، برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص اقدام کرد.

رئیس ستاد مرکز آموزش باقرالعلوم نیروی دریایی ارتش با اشاره به دستاوردهای این نیرو در حوزه تجهیزات گفت: نیروی دریایی با بهره‌گیری از توان داخلی، ظرفیت جوانان مؤمن و متخصص و توان صنعت کشور، به استقلال کامل دست یافت.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم این خودکفایی، ساخت ناوشکن‌های تمام ایرانی بود؛ ناوشکن‌های که با تلاش متخصصان داخلی طراحی و ساخته شدند و مورد توجه و افتتاح رهبر شهید انقلاب قرار گرفتند.

ناخدا یکم برزگر با بیان اینکه ساخت ناوشکن دنا نمونه‌ای روشن از توانمندی جوانان ایرانی است، گفت: این ناوشکن با وجود برخورداری از تناژ سبک، توانست هشت ماه در دریا حضور داشته باشد و مأموریت‌های مختلفی را با موفقیت انجام دهد.

وی افزود:بسیاری از کشورهایی که در صنعت پیشرفته دریایی زبانزد هستند، از این توانمندی شگفت‌زده شدند که چگونه یک ناوشکن بدون استفاده از سوخت هسته‌ای و بدون سوخت‌گیری مجدد، توانسته است طی هشت ماه مأموریت‌های مختلف خود را انجام دهد.

اتحاد و حضور مردم نقشه دشمنان را خنثی می‌کند

رئیس ستاد مرکز آموزش باقرالعلوم نیروی دریایی ارتش با اشاره به پیامدهای اقتدار و خودکفایی نیروهای مسلح اظهار کرد: ماحصل اقتدار، عدم وابستگی و خودکفایی نیروی دریایی، دشمن را عصبانی کرد و در اقدامی مذبوحانه و خارج از عرف بین‌المللی، دو اژدر به سمت ناوشکن دنا شلیک شد.

وی افزود: در پی این اقدام، ۱۰۴ نفر از جوانان پاک‌سرشت و همرزمان ما به شهادت رسیدند؛ عزیزانی که در حالی که روزه‌دار بودند، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

ناخدا یکم برزگر با بیان اینکه شعار نیروی دریایی ارتش در ابتدا «ما می‌توانیم» بود، تصریح کرد: پس از مدتی این شعار به «ما توانستیم» تغییر کرد و همین خودباوری و توانمندی، دشمن را عصبانی کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در دیدار با کارکنان نیروی دریایی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند نیروی دریایی ارتش نه‌تنها نیرویی راهبردی، که نیرویی حیاتی است و شما دریا را به میدان اقتدار اسلامی تبدیل کرده‌اید.

رئیس ستاد مرکز آموزش باقرالعلوم نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه یکی از خصلت‌های استکبار ایجاد دوقطبی در میان ملت هاست، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با دوقطبی سازی، مردم را از آزادی، شرافت و کرامت انسانی دور کند؛ اما دشمن زبون، ملت ایران را به درستی نشناخته است.

وی با بیان اینکه ملت ایران از سلاله امام حسین(ع) است و از وجب به وجب این خاک مقدس حفاظت خواهد کرد،گفت:اتحاد، بصیرت و حضور مردم، رمز پیروزی ملت ایران و عامل شکست توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

ناخدا یکم برزگر ضمن قدردانی از حضور مقتدرانه مردم در خیابان گفت: شما با حضور خود در صحنه، موجب دلگرمی هم‌رزمان ما در مناطق مختلف هستید.

وی افزود: قدر این حضور ارزشمند را بدانید؛ زیرا حضور مردم و اتحاد ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری هدف دشمن قرار گرفته است.